Nguyên tắc chuyển làn vượt xe tại 'làn đường vượt xe' trên đường cao tốc

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, bắt đầu từ 14h ngày 21/8/2026, lực lượng CSGT thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát dải phân cách giữa (làn 1) là làn đường vượt xe, để phương tiện lưu thông tốc độ cao.

Lái xe di chuyển tại làn 2 (sát với làn 1) nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định (có báo hiệu xi-nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn), sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2.

Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe đi chuyển tốc độ thấp hơn (vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa), lái xe CSGT sẽ bật xi -nhan trái, kết hợp với các tín hiệu (còi, đèn, loa) để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi bảo đảm an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe CSGT lại chuyển về làn 2.

Khi điều khiển xe theo phương thức này người lái xe buộc phải quan sát phía trước phía sau và 2 bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn.

Đề nghị các lái xe đi trên 02 tuyến đường cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình) lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường, chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một “làn đường vượt xe”, để có thể lưu thông xe tốc độ cao.