Những suất cháo ấm lòng người bệnh

Nấu cháo tặng bệnh nhân là một trong những cách sẻ chia bình dị, thể hiện sự quan tâm của phụ nữ Quảng Ninh đối với những người đang cần được giúp đỡ.

5h30 sáng chủ nhật, khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hoành Bồ đã có mặt để chuẩn bị những suất cháo nóng dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (cơ sở 2). Từng phần cháo được chia cẩn thận, kèm theo sữa và hoa quả tráng miệng, gửi đến người bệnh bằng sự chu đáo và tình cảm chân thành.

Công việc ấy được duy trì đều đặn hai lần mỗi tháng. Không ồn ào, không phô trương, những người phụ nữ lặng lẽ chuẩn bị từng suất ăn, mong muốn mang đến cho bệnh nhân một bữa sáng đủ đầy hơn, đồng thời gửi gắm lời thăm hỏi, động viên trong những ngày họ phải đối mặt với bệnh tật.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoành Bồ chuẩn bị những suất cháo nóng dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (cơ sở 2).

Với các bệnh nhân, thời gian nằm viện kéo theo những lo toan về chi phí sinh hoạt, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, một bữa ăn được chuẩn bị chu đáo cũng có ý nghĩa thiết thực, giúp họ vơi bớt phần nào gánh nặng thường ngày. Bởi vậy, khi đón nhận những suất cháo còn nóng hổi từ tay các hội viên phụ nữ, nhiều bệnh nhân không giấu được niềm vui và sự xúc động. Giá trị của những phần ăn không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn ở tình cảm, sự quan tâm được trao đi đúng lúc.

Ông Lê Văn Bình (xã Thống Nhất) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh (cơ sở 2), chia sẻ sự xúc động khi nhận được những suất cháo nóng kèm sữa và đồ tráng miệng. Ông cảm nhận được sự đồng hành, an ủi trong những ngày sức khỏe suy giảm, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3 (phường Hoành Bồ), cho biết: Khi nhìn người bệnh đón nhận những suất cháo, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục công việc thiện nguyện, bởi niềm vui của người nhận chính là điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng.

Điểm đáng quý là toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do Hội LHPN phường Hoành Bồ chi trả. Không chỉ tổ chức trong những đợt vận động hay vào các dịp đặc biệt, hoạt động được duy trì thường xuyên, trở thành một phần trong các chương trình nhân đạo, từ thiện của Hội. Từ việc chủ động bố trí kinh phí đến huy động hội viên tham gia chuẩn bị, trao tặng, mỗi khâu đều hướng đến mục tiêu đưa tinh thần tương thân tương ái trở thành hành động cụ thể, gần gũi với đời sống.

Không chỉ tại Hoành Bồ, tinh thần sẻ chia với người bệnh còn được phụ nữ phường Cao Xanh thể hiện qua những hoạt động thiết thực. Giữa tháng 10 vừa qua, tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, Chi hội Phụ nữ Công an phường Cao Xanh đã trao tận tay bệnh nhân hơn 100 suất cháo 0 đồng.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Cao Xanh trao tận tay bệnh nhân những suất cháo 0 đồng.

Những suất cháo nóng được trao đi trong sự gần gũi, chân thành. Đối với những người đang phải điều trị bệnh dài ngày, sự hỗ trợ dù không lớn về vật chất vẫn có thể giúp giảm bớt một phần chi phí ăn uống, đồng thời đem lại cảm giác được quan tâm, động viên giữa những lúc bệnh tật, nhiều lo lắng.

Không đặt nặng giá trị vật chất, hoạt động của Chi hội Phụ nữ Công an phường Cao Xanh hướng đến việc mang lại sự ấm áp, gần gũi cho những người đang đối mặt với bệnh tật. Mỗi suất cháo là một lời thăm hỏi chân thành, thể hiện sự quan tâm của hội viên phụ nữ đối với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh, cho biết: Hoạt động trao cháo từ thiện của Chi hội Phụ nữ Công an phường là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Cao Xanh nhân ái, trách nhiệm, tích cực vì cộng đồng.