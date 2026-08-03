Giữ lửa “Nồi cháo nhân ái”

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, những suất cháo nóng được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh. Được duy trì bằng sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, các tổ chức và nhà hảo tâm, “Nồi cháo nhân ái” không chỉ hỗ trợ một bữa ăn, mà còn tiếp thêm sự ấm áp, động viên người bệnh vượt qua những ngày điều trị dài.

6 giờ 30 phút, tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh, những suất cháo nóng đã được chuẩn bị sẵn cho người bệnh lần lượt đến nhận. Với những trường hợp sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn, đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế hỗ trợ đưa cháo đến tận nơi.

Trong số những người thường xuyên nhận cháo có anh Trương Thế Tiếp (khu 6, phường Hà Lầm). Cách đây 4 năm, một vụ tai nạn giao thông khiến anh bị chấn thương tủy sống, liệt tứ chi. Từ đó đến nay, anh thường xuyên phải vào viện điều trị, phục hồi chức năng. Sau thời gian dài kiên trì tập luyện, hiện anh đã có thể tự tập tễnh đi lại, tuy nhiên sức khỏe yếu và chưa thể lao động. Mọi sinh hoạt, chăm sóc trong những đợt điều trị vẫn chủ yếu dựa vào người mẹ đã nhiều tuổi.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà hảo tâm trao kinh phí 10 triệu đồng để duy trì mô hình “Nồi cháo nhân ái” tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh.

Anh Tiếp chia sẻ: “Sức khỏe của tôi đã tiến triển hơn trước, nhưng đi lại vẫn khó khăn và chưa thể làm được việc gì. Mỗi lần nằm viện, mẹ lại phải theo chăm sóc nên hai mẹ con còn nhiều vất vả. Những bát cháo nóng được trao vào mỗi buổi sáng khiến tôi rất ấm lòng vì luôn nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người”.

Ông Dương Văn Thưởng (82 tuổi, khu 8 Phong Hải, phường Liên Hòa) là một trong những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cháo hằng ngày. Ông bị tê yếu hai chân, đi lại khó khăn và đã nhiều lần vào viện điều trị trong suốt 5 năm qua. Vợ mất, người con gái duy nhất đã lập gia đình, không thể thường xuyên túc trực, nên mỗi đợt nhập viện, ông chủ yếu tự chăm lo sinh hoạt với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nguồn thu nhập hạn hẹp, việc được hỗ trợ bữa sáng giúp ông giảm bớt một phần khó khăn trong những ngày điều trị.

“Cháo được nấu mềm, nóng và thay đổi nguyên liệu nên người già như tôi dễ ăn. Các cháu đoàn viên luôn hỏi han, trao cháo tận tình, có hôm thấy tôi đi lại khó còn giúp đưa về phòng. Những lúc đau yếu, sự quan tâm ấy khiến tôi thấy gần gũi hơn” - ông Thưởng tâm sự.

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh trao những suất cháo từ chương trình “Nồi cháo nhân ái” đến người bệnh.

Hơn 90% người bệnh điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh là người cao tuổi, trong đó không ít trường hợp neo đơn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trước thực tế đó, “Nồi cháo nhân ái” được bệnh viện triển khai từ năm 2015 nhằm hỗ trợ bữa sáng miễn phí, bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh. Để chương trình được duy trì nền nếp, Tổ Công tác xã hội, Khoa Dinh dưỡng, Đoàn Thanh niên và các khoa lâm sàng phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Hằng ngày, các khoa rà soát người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn đang điều trị, đăng ký số lượng với Khoa Dinh dưỡng. Trên cơ sở đó, nhà ăn chuẩn bị cháo, Đoàn Thanh niên phân công đoàn viên trực tiếp trao đến từng người bệnh. Cách làm cụ thể giúp nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh dàn trải.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh, cho biết: “Mỗi ngày, Đoàn Thanh niên phân công 2 đoàn viên trao cháo cho người bệnh vào lúc 6 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần; đồng thời thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi phát cháo. Chúng tôi cố gắng bảo đảm các suất cháo được trao đúng đối tượng, đúng thời gian. Qua hoạt động này, đoàn viên không chỉ góp sức chăm lo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

Thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, “Nồi cháo nhân ái” đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm. Nguồn hỗ trợ được chuyển trực tiếp tới bệnh viện, góp phần duy trì đều đặn khoảng 6.000 suất cháo mỗi năm cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự chung tay ấy, chương trình không chỉ được nối dài, mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa bệnh viện, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm lo người bệnh.

Bên cạnh duy trì “Nồi cháo nhân ái”, Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh còn triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện nhận đỡ đầu một trẻ em tại xã Quảng Đức với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; duy trì chương trình cắt tóc miễn phí hằng tháng cho người bệnh. Cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện cũng tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… Mỗi việc làm được duy trì bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, đó cũng là cách đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh chăm sóc người bệnh toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần.