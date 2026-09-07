Trao gửi yêu thương qua từng bát cháo

Đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật, những bát cháo nóng lại được các thành viên CLB Từ thiện Quảng Yên chuẩn bị và trao tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Mỗi bát cháo nóng ấy chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực cho những người đang phải đối mặt với bệnh tật và khó khăn.

Được thành lập từ tháng 1/2014, CLB Từ thiện Quảng Yên ban đầu chỉ có hơn chục thành viên. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, đến nay CLB đã quy tụ hơn 50 thành viên chính thức, cùng chung mong muốn sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các thành viên của CLB đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, người làm công tác xã hội, người kinh doanh, người lao động… Dù công việc của mỗi người không giống nhau, nhưng họ cùng dành những khoảng thời gian cuối tuần để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Anh Ngô Văn Quang, Phó trưởng CLB Từ thiện Quảng Yên, cho biết: Để thuận tiện cho mọi người, CLB tổ chức họp vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật hằng tuần. Từ đó, phân công thành viên phụ trách các xã, phường thuộc khu vực thị xã Quảng Yên cũ, nắm tình hình địa bàn, rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất CLB chung tay giúp đỡ.

Thành viên CLB Từ thiện Quảng Yên phát cháo cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Để có nguồn lực duy trì các chương trình thiện nguyện, mỗi thành viên tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, CLB tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành, hỗ trợ kinh phí, cũng như quần áo, xe đạp và nhiều vật dụng thiết yếu cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được các thành viên trân trọng và sử dụng vào những hoạt động thiết thực, hướng đến những người thực sự cần được giúp đỡ.

Trong số các hoạt động được duy trì thường xuyên, chương trình phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên vào mỗi sáng Chủ nhật đã trở thành một việc làm quen thuộc, được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mong chờ. Để có những suất cháo nóng hổi trao tận tay người bệnh, các thành viên phải chuẩn bị từ sớm, từ khâu mua thực phẩm, sơ chế, nấu cháo đến vận chuyển và phát tại bệnh viện.

Mỗi nồi cháo có kinh phí hơn 1 triệu đồng, chia được khoảng 200-250 suất. Thành phần gồm gạo, xương, thịt, đậu xanh, khoai tây, cà rốt… được lựa chọn nhằm bảo đảm dinh dưỡng và phù hợp với người bệnh. Những bát cháo được trao đi là sự động viên tinh thần đối với những bệnh nhân đang phải điều trị dài ngày, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế còn nhiều thiếu thốn.

Điều đáng quý là hoạt động này đã được CLB bền bỉ duy trì suốt 12 năm. Từ những nồi cháo đầu tiên, đến nay đã có hàng trăm nghìn suất cháo nghĩa tình được trao đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Bà Đỗ Thị Hồng, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên, nhà ở phường Hà An, chia sẻ: Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, Chủ nhật nào tôi cũng thấy các thành viên CLB Từ thiện Quảng Yên mang cháo đến trao cho bệnh nhân. Nhận bát cháo nóng trên tay, chúng tôi thấy rất ấm lòng và xúc động. Sự sẻ chia ấy khiến chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc trong những ngày đau ốm, có thêm tinh thần để yên tâm điều trị và sớm hồi phục.

Thành viên CLB Từ thiện Quảng Yên cùng các đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho người dân vùng lũ ở phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) năm 2025. Ảnh: CLB Từ thiện Quảng Yên cung cấp

Bên cạnh việc duy trì những nồi cháo nghĩa tình tại bệnh viện, CLB Từ thiện Quảng Yên còn đều đặn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Mùng 1 hằng tháng, CLB trao khoảng 50 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi năm, CLB tổ chức 1-2 chương trình hướng về người dân và học sinh nghèo tại các địa phương còn nhiều khó khăn, mang theo quần áo ấm, sách vở, chăn màn, cùng những nhu yếu phẩm cần thiết. Những món quà được trao tận tay không chỉ hỗ trợ đời sống trước mắt mà còn gửi gắm tình cảm, sự động viên đến đồng bào và các em nhỏ.

Bằng sự bền bỉ, cùng tấm lòng chân thành của mỗi thành viên, CLB Từ thiện Quảng Yên vẫn đang tiếp tục hành trình gieo những hạt mầm nhân ái. Khi tình yêu thương được lan tỏa, kết nối thêm nhiều tấm lòng, sẽ góp phần làm cho cuộc sống trở nên ấm áp, nghĩa tình hơn.