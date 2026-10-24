Nottingham Forest thoát nhóm xuống hạng sau trận hòa gây tranh cãi với Ipswich

Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16 tại Giải Ngoại hạng Anh sau trận hòa 1-1 trên sân của Ipswich Town ngày 23/10. Dù chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội, đội khách không thể giành trọn 3 điểm, trong trận đấu gây tranh cãi bởi quyết định không rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Issa Diop của Ipswich.

Cầu thủ Xaver Schlager của Nottingham Forest (trái) tranh bóng với cầu thủ Exequiel Palacios của Ipswich Town trong trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Ipswich Town và Nottingham Forest tại Ipswich, Anh, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP.

Trên sân Portman Road, Nottingham Forest tận dụng lợi thế gió thuận trong hiệp một để gây sức ép lên đội chủ nhà. Từ đường tạt bóng bổng bên cánh phải của Daniel Munoz, Neco Williams thoát khỏi sự kèm cặp trong vòng cấm và tung cú vô lê đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho Forest.

Tuy nhiên, Ipswich gỡ hòa khi hiệp 1 còn 4 phút. Tiền vệ người Paraguay Julio Enciso cướp bóng từ Nikola Milenkovic rồi bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ môn Matz Sels, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tình huống gây tranh cãi lớn nhất xuất hiện ở phút 48, khi Issa Diop phạm lỗi với James McAtee lúc cầu thủ Nottingham Forest đang hướng về khung thành Ipswich. Sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), trọng tài quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với Diop, thay vì truất quyền thi đấu của hậu vệ này.

Huấn luyện viên Nottingham Forest Oliver Glasner cho rằng quyết định trên không chính xác, nhưng từ chối lấy đó làm lý do cho việc đội bóng không thể giành chiến thắng. "Đó là quyết định sai, nhưng chúng tôi đã chơi một hiệp hai áp đảo. Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để định đoạt trận đấu, vì thế tôi sẽ không đổ lỗi cho trọng tài. Tôi đánh giá cao việc ông ấy ra xem lại màn hình, bởi đó là quy trình đúng" - ông Glasner trao đổi với Sky Sports.

Trong hiệp hai, Nottingham Forest kiểm soát thế trận và tạo ra phần lớn cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục là vấn đề của đội bóng sau nhiều trận thi đấu tích cực nhưng không giành được kết quả như mong muốn.

Tiền vệ Morgan Gibbs-White bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã có rất nhiều màn trình diễn tốt gần đây nhưng vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Tối nay cũng vậy, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Trong hiệp hai, chúng tôi hoàn toàn áp đảo và theo tôi, đáng lẽ phải thắng trận đấu này".

Gibbs-White tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ và cách chơi hiện tại, Nottingham Forest sẽ sớm có thêm những chiến thắng. Với một điểm giành được, Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16, thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, Ipswich Town cũng tăng một bậc, lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.