Arsenal thắng 1-0 Nottingham Forest, trở lại vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh

Ngày 18/10 (giờ địa phương), Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Nottingham Forest ở vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Bàn thắng muộn của Noni Madueke giúp nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ Noni Madueke của Arsenal ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Nottingham Forest tại Giải Ngoại hạng Anh, ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Bước vào chuyến làm khách trước Nottingham Forest, Arsenal đặt mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Manchester City. Tuy nhiên, đội bóng thành London gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Trong suốt hiệp một, Arsenal tỏ ra bế tắc và không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Trước tình hình đó, huấn luyện viên đội khách đưa Noni Madueke vào sân ngay đầu hiệp hai nhằm tăng cường tấn công.

Phải đến phút 80, Arsenal mới phá vỡ thế bế tắc. Madueke đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút. Bóng chạm cầu thủ đối phương, đổi hướng và đi vào lưới, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0.

Đáng chú ý, đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Arsenal trong cả trận đấu. Dù tạo ra rất ít cơ hội, đội khách vẫn bảo toàn lợi thế mong manh để giành chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu, Madueke đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội: “Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần của một nhà vô địch”.

Chiến thắng trước Nottingham Forest giúp Arsenal trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 3 điểm.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn vẫn là vấn đề mà Arsenal cần cải thiện trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Sau 7 trận đầu tiên của mùa giải, đội bóng thành London mới ghi được 11 bàn, thấp hơn đáng kể so với 23 bàn của Brighton, đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi Manchester City đối mặt nguy cơ chịu những án phạt nghiêm khắc liên quan đến các vi phạm quy định tài chính. Đội bóng thành Manchester đang tiến hành kháng cáo sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy định này.

Trong bối cảnh đó, 3 điểm trước Nottingham Forest có ý nghĩa quan trọng đối với Arsenal, giúp đội bóng duy trì sức ép lên Manchester City và tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng trong những vòng đấu tới.