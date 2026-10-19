Manchester United hòa Leeds United 1-1 tại Ngoại hạng Anh

Ngày 18/10 (giờ địa phương), Manchester United hòa Leeds United 1-1 trên sân Elland Road ở vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Kết quả này khiến đội bóng chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng đấu, thành tích khởi đầu tệ nhất trong khoảng 40 năm.

Cầu thủ Bryan Mbeumo của Manchester United (thứ ba từ phải sang) ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Leeds United tại Giải Ngoại hạng Anh, ở Leeds (Anh), ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Bước vào trận đấu sau trận thua tại Champions League, Manchester United chịu nhiều sức ép khi phong độ của đội bóng chưa có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Michael Carrick đã tạo được lợi thế sớm trước Leeds United.

Phút 35, Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, giúp Manchester United dẫn trước 1-0. Đội khách duy trì lợi thế này đến hết hiệp một.

Đáng chú ý, trung vệ Lisandro Martinez có mặt trong đội hình xuất phát của Manchester United, 4 ngày sau khi anh có những phát biểu gây tranh cãi về trận thua ở Champions League. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carrick quyết định rút Martinez ngay sau giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Leeds United đẩy mạnh tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 51, Dominic Calvert-Lewin lập công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Manchester United không thể ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và chấp nhận chia điểm trên sân Elland Road.

Trận hòa khiến Manchester United tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn. Sau 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, đội bóng mới giành được một chiến thắng, khởi đầu tệ nhất trong 40 năm. Tính trên mọi đấu trường, Manchester United cũng chỉ thắng 2 trong 10 trận đã qua.

Dù vậy, huấn luyện viên Michael Carrick vẫn nhìn nhận tích cực về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho rằng 1 điểm giành được trên sân của Leeds United có thể trở thành nền tảng để đội bóng cải thiện phong độ.

“Thành thật mà nói, hôm nay tôi có cảm giác như đội bóng đang có một khởi đầu mới. Chúng tôi nhìn nhận thực tế hiện tại và tìm cách thay đổi tình hình”, ông Carrick chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cũng nhấn mạnh màn trình diễn của các cầu thủ cho thấy quyết tâm thi đấu và nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau.

Manchester United sẽ cần sớm chuyển những tín hiệu tích cực thành chiến thắng để cải thiện vị trí tại Ngoại hạng Anh và giảm bớt áp lực trong thời gian tới.