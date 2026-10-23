Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh có thể phải đóng gần 2,4 triệu USD mỗi mùa cho cơ quan quản lý mới

Cơ quan Quản lý Bóng đá độc lập Anh (IFR) ngày 23/10 công bố đề xuất thu phí thường niên đối với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nhằm tài trợ hoạt động giám sát và nâng cao tính bền vững tài chính của bóng đá Anh. Theo đó, những câu lạc bộ có doanh thu cao nhất tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) có thể phải đóng tới 1,8 triệu bảng (khoảng 2,4 triệu USD) mỗi mùa giải.

Hai cầu thủ Liverpool, Alexander Isak (trái) và Bradley Barcola, ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Brentford tại Giải Ngoại hạng Anh, ở London (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Theo đề xuất của IFR, khoản đóng góp của các câu lạc bộ có doanh thu cao nhất tại Premier League sẽ chiếm chưa đến 0,25% tổng doanh thu của họ. Phần lớn các đội bóng còn lại ở giải đấu cao nhất nước Anh dự kiến đóng khoảng 600.000 bảng (795.000 USD) mỗi mùa, trong khi phần lớn các câu lạc bộ tại giải hạng Nhất Anh (Championship) sẽ đóng khoảng 45.000 bảng (60.000 USD).

Tổng số tiền IFR dự kiến thu từ các câu lạc bộ là 20,3 triệu bảng (27 triệu USD). Cơ quan này cho biết mức kinh phí trên thấp hơn đáng kể so với các cơ quan quản lý khác tại Anh, cũng như chi phí hành chính được công bố của một số tổ chức bóng đá, trong đó có Premier League. Theo kế hoạch, tất cả các câu lạc bộ thuộc diện quản lý tại 5 hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh sẽ phải đóng khoản phí này từ mùa giải tới.

IFR được Chính phủ Anh thành lập năm 2025 với nhiệm vụ xây dựng và giám sát các tiêu chuẩn quản trị trong bóng đá chuyên nghiệp, hướng tới bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của các câu lạc bộ. Giám đốc điều hành IFR Richard Monks cho rằng khoản đóng góp được đề xuất là mức đầu tư tương đối khiêm tốn so với lợi ích mà cơ chế quản lý mới có thể mang lại.

Đề xuất thu phí được đưa ra một tuần sau khi IFR công bố báo cáo "Thực trạng bóng đá Anh", trong đó cảnh báo về tình hình tài chính đáng lo ngại của nhiều câu lạc bộ. Theo báo cáo, 94% câu lạc bộ trong hệ thống các giải bóng đá Anh đang hoạt động thua lỗ, trong khi hơn một phần tư số câu lạc bộ không thể duy trì hoạt động quá 30 ngày nếu các chủ sở hữu ngừng hỗ trợ tài chính.

Những số liệu này cho thấy tình trạng phụ thuộc vào nguồn vốn từ chủ sở hữu và áp lực tài chính đối với các câu lạc bộ, đồng thời là cơ sở để IFR thúc đẩy cơ chế giám sát nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài của bóng đá Anh.