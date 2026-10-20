Maddison trở lại ấn tượng, giúp Tottenham giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Ngày 19/10, Tottenham đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại Giải Ngoại hạng Anh mùa này và thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

James Maddison đánh dấu màn trở lại ấn tượng sau thời gian dài điều trị chấn thương bằng bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội bóng cũ Coventry City ngay phút 14, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Tottenham.

Cầu thủ Taiwo Awoniyi (bên trái) của Coventry City tranh bóng với Micky van de Ven của Tottenham Hotspur trong trận đấu tại Giải Ngoại hạng Anh, ở London, ngày 19/10/2026. Ảnh: AP

Coventry gỡ hòa ở đầu hiệp 2, nhưng cú sút cứa lòng của Omar Marmoush giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn. Đến thời gian bù giờ, Ben Davies ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Tottenham.

Trước trận đấu này, Tottenham trải qua 6 vòng đấu không thắng, với 3 trận thua và 3 trận hòa. Thành tích nghèo nàn khiến người hâm mộ lo ngại đội bóng thành London sẽ tiếp tục phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng như mùa giải trước, khi họ chỉ giành quyền ở lại Ngoại hạng Anh trong vòng đấu cuối cùng.

Dù chưa thể xóa tan những lo ngại, chiến thắng trước Coventry cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm của Tottenham, đồng thời mang lại hy vọng về sự khởi sắc trong thời gian tới.

Điểm nhấn của trận đấu là màn trở lại của Maddison sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối. Tiền vệ này đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải trước và lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát sau 536 ngày.

Ngay phút 14, Maddison tung cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Tottenham.

Chia sẻ sau trận đấu, Maddison cho biết anh khó diễn tả cảm xúc khi chứng kiến bóng đi vào lưới. Tiền vệ người Anh nói rằng đó chính là khoảnh khắc anh luôn mơ ước trong những ngày tháng khó khăn vì chấn thương.

Maddison nhấn mạnh anh muốn chứng tỏ năng lực và cho thấy những đóng góp mà Tottenham đã thiếu vắng bấy lâu trong 18 tháng kể từ lần gần nhất anh đá chính.

Tuy nhiên, Tottenham không thể tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt. Phút 49, Jack Rudoni ghi bàn gỡ hòa cho Coventry bằng cú dứt điểm ở cự ly gần. Thủ môn Antonín Kinský chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Trong thời điểm đội chủ nhà chịu sức ép, Marmoush thực hiện cú sút hiểm hóc, đưa Tottenham vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này cho Tottenham kể từ khi anh chuyển đến từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đến phút bù giờ thứ 6, Ben Davies tung cú sút chìm, ấn định chiến thắng 3-1 và giải tỏa áp lực cho đội bóng thành London.

Với 3 điểm giành được, Tottenham tăng bốn bậc, vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Coventry đứng ngay phía sau, ở vị trí thứ 17.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard của Coventry bày tỏ sự thất vọng về kết quả. Ông cho rằng các học trò đã thể hiện tốt dù phải nhận thất bại 1-3. Theo Lampard, sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3 khiến tỷ số không phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Ông đánh giá các cầu thủ Coventry đã thi đấu tự tin, duy trì sức ép và tạo ra mối đe dọa đối với khung thành Tottenham cho đến những phút cuối cùng.