Quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam 'có ý nghĩa đặc biệt quan trọng' đối với EU

Ngày 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU Julien Guerrier và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thông tin với các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang quyết liệt triển khai các quyết sách lớn nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trung và dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU và các nước thành viên, mong muốn cùng triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đang mở ra không gian hợp tác rất lớn với EU và các nước thành viên.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - EU, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai bên không ngừng phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, lợi thế tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức chung và mang lại lợi ích lâu dài - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU và các nước thành viên, mong muốn cùng triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, lợi thế để tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức chung, mang lại lợi ích lâu dài; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới có ý nghĩa chiến lược như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác phát triển năng lượng mới, công nghệ sản xuất hydrogen xanh, amoniac xanh, điện gió ngoài khơi và hiện đại hóa hạ tầng năng lượng; thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không; tăng cường hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, tăng cường trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình Erasmus+; đề nghị phía EU tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại các nước thành viên EU hòa nhập vào xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối giữa hai bên.

Đại sứ đánh giá quan hệ Việt Nam - EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động; nhấn mạnh Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Đại sứ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư hai chiều; ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng đánh giá cao việc EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường hợp tác về thuế và đã đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I - Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế của EU. Với những vấn đề còn khác biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thông qua đối thoại và các cơ chế song phương hiện có, không để ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí trước mắt cần chuẩn bị tốt cho hoạt động đối ngoại cấp cao và đẩy nhanh việc cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn và trao đổi thực chất về các định hướng hợp tác.

Đại sứ đánh giá quan hệ Việt Nam - EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam có vai trò quan trọng, do đó việc duy trì, tăng cường quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt đối với EU.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đại sứ Julien Guerrier cho rằng hai bên đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Với thế mạnh về công nghệ tiên tiến, chất lượng cao cùng những giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, các doanh nghiệp EU mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, nguyên liệu thô thiết yếu, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác cùng quan tâm. Đại sứ khẳng định EU mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên nhất trí trước mắt cần chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại cấp cao và đẩy nhanh việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có tầm nhìn dài hạn, tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - EU phát triển sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới.