Quảng Ninh có 44 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật

Theo danh sách được Hội Mỹ thuật Việt Nam công bố, triển lãm Mỹ thuật khu vực II - Đồng bằng sông Hồng lần thứ 30 tổ chức tại Quảng Ninh, đơn vị chủ nhà đã được chọn 30 tác giả với tổng cộng 44 tác phẩm để trưng bày.

Tác phẩm "Bản Khe Lục xã Đại Dực", tranh sơn dầu của họa sĩ Vũ Kim Tuyến.

Trong số này có 12 tác giả là hội viên Trung ương (đóng góp 19 tác phẩm), 18 tác giả là hội viên địa phương (đóng góp 25 tác phẩm). Các tác phẩm được chọn đa dạng về chất liệu (sơn dầu, acrylic, lụa, sơn mài, khắc gỗ, bột giấy, tổng hợp…) và kích thước, phản ánh nhiều chủ đề về cảnh quan, đời sống, lịch sử và văn hóa vùng Đồng bằng sông Hồng.

Triển lãm được Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành trong khu vực tổ chức, gồm 5 tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh. Triển lãm dành cho hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên và cộng tác viên Hội Mỹ thuật địa phương trong khu vực. Nội dung tác phẩm mở rộng, khuyến khích sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đồng thời khuyến khích tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu mang bản sắc riêng.

Tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được xét giải theo chuyên ngành (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng) với các mức: Giải A (7 triệu đồng), Giải B (6 triệu), Giải C (5 triệu) và Giải Khuyến khích (3 triệu đồng), kèm Bằng chứng nhận. Các tác phẩm đạt giải cao còn được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 18/8 và kết thúc vào ngày 3/9/2026 tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh (Đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây là dịp quan trọng để giới thiệu diện mạo sáng tác mỹ thuật của khu vực, đồng thời tôn vinh các nghệ sĩ có tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn.