Khai mạc Lễ hội Đền Cửa Ông mùa thu 2026

Sáng 13/9 (tức mùng 3/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông (phường Cửa Ông), Lễ hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách về dâng hương, tham dự các nghi lễ truyền thống.

Các đại biểu thành kính dâng hương tại Đền Thượng trong lễ khai hội sáng 13/9.

Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần được thờ tại quần thể di tích Đền Cửa Ông. Trong không khí trang nghiêm, từ 7h30 sáng 13/9 diễn ra lễ khai hội và dâng hương tại Đền Thượng. Tiếp đó là lễ tế Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại Đền Thượng; lễ dâng hương Thánh Mẫu tại Đền Mẫu và lễ tế Trung Thiên Long Mẫu.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ban Tổ chức cử hành nghi lễ đánh trống.

Khua chiêng khai hội, mở đầu Lễ hội Đền Cửa Ông mùa thu 2026.

Trước đó, sáng 11/9, tức mùng 1/8 âm lịch, lễ trình xin mở hội đền đã được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động của mùa lễ hội năm nay. Theo chương trình, ngày 26/9 sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 713 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Ngày 30/9, lễ dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và lễ rã hội sẽ khép lại các hoạt động của Lễ hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ.

Dịp lễ hội, lượng người dân, du khách về Đền Cửa Ông tăng cao. Theo số liệu thống kê, lũy kế từ đầu năm đến 16h ngày 12/9/2026, Đền Cửa Ông đã đón 221.127 lượt khách, trong đó có 555 lượt khách quốc tế. Riêng tháng 9, tính đến thời điểm hiện tại, di tích đón 12.736 lượt khách. Trong đó, ngày 11/9, thời điểm bắt đầu các hoạt động lễ hội, Đền Cửa Ông đón 3.001 lượt khách, gồm 80 khách quốc tế; ngày 12/9 tiếp tục đón 2.973 lượt.

Lãnh đạo phường Cửa Ông dâng hương tưởng niệm Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần.

Nghi lễ tưởng niệm, tôn vinh công đức của Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Đền Cửa Ông là di tích lịch sử, văn hóa gắn với Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, người có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông và bảo vệ vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Trải qua hơn 700 năm, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh nổi tiếng, hằng năm đón lượng lớn người dân, du khách đến dâng hương, tham quan.

Dịp này, lãnh đạo phường Cửa Ông đã dâng hương tại Đền Cặp Tiên, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các bậc tiền nhân.

Lễ hội Đền Cửa Ông được phục dựng từ năm 1996, đến nay đã tổ chức thành công 19 kỳ, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân địa phương và du khách thập phương. Năm 2016, Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; năm 2017, Đền Cửa Ông - Cặp Tiên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt. Việc duy trì lễ hội góp phần tưởng nhớ tiền nhân, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cửa Ông.