Sắc màu lễ hội các dân tộc Quảng Ninh

Rực rỡ sắc màu trang phục, rộn ràng tiếng hát, điệu múa và những nghi lễ truyền thống, các lễ hội ở Quảng Ninh tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Với 43 thành phần dân tộc cùng không gian văn hóa phong phú từ miền núi, đồng bằng đến miền biển, mỗi lễ hội là một lát cắt sinh động về phong tục, tín ngưỡng, đời sống và tâm hồn của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Những giá trị ấy được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa qua từng mùa hội, góp phần làm nên vẻ đẹp riêng có của vùng đất, con người Quảng Ninh, đồng thời bồi đắp sức mạnh nội sinh, tạo thêm những giá trị khác biệt để văn hóa trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của địa phương trong quá trình hội nhập, phát triển.

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao của Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng cùng các bậc tiền nhân có công bảo vệ vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Nghi thức rước các cụ thượng lên miếu Tiên Công dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân khai khẩn, mở đất là nét văn hóa độc đáo của Lễ hội Tiên Công (phường Phong Cốc).

Lễ hội Xuống đồng (phường Phong Cốc) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Bắt nguồn từ tục làm lễ Hạ điền và Thượng điền, lễ hội Xuống đồng là ngày hội lao động sản xuất mang đậm bản sắc của cư dân đảo Hà Nam, gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm.

Những cô gái Dao Thanh Phán rạng rỡ giữa sắc trắng tinh khôi của mùa hoa sở đang độ nở rộ tại Hội hoa sở (xã Lục Hồn). Ảnh: CTV

Bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của xã Bình Liêu, được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ hội, ngày hội, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người vùng cao đậm đà bản sắc.

Phụ nữ dân tộc Dao Thanh Y thi vấn tóc tại lễ hội Khỏi Kêm (xã Đường Hoa) tái hiện nét đẹp truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghi lễ leo dao trong lễ hội Đại Phan của dân tộc Sán Dìu thể hiện khát vọng vượt qua thử thách, đón nhận điều tốt lành, đồng thời bày tỏ lòng thành và niềm tin được thần linh che chở.

Làn điệu Then của người Tày ở các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô mang đến cho ngày hội những thanh âm mộc mạc, sâu lắng. Đặc biệt, Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trình diễn trang phục cưới của dân tộc Dao Thanh Phán tại ngày hội Kiêng Gió (xã Hoành Mô).

Giới thiệu, quảng bá ẩm thực địa phương là một trong những nét đặc sắc của nhiều lễ hội truyền thống tại Quảng Ninh mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn. Trong ảnh: Phần thi ẩm thực tại Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Điền Xá.