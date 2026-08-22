Quảng Ninh huy động gần 4.000 người sẵn sàng ứng phó bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đang duy trì nghiêm các chế độ trực, chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn và sơ tán nhân dân khi có tình huống.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo lực lượng vũ trang phường Cửa Ông hỗ trợ hộ dân tại tổ 4, khu 7, phòng, chống sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong khu vực.

Do ảnh hưởng của bão, tại Móng Cái có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; vùng biển đặc khu Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 9. Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 21/8 đến 7 giờ ngày 22/8 phổ biến 40-140mm; riêng Quảng Hà 221mm, Tràng Vinh (xã Hải Ninh) 173mm, Đoan Tĩnh (phường Móng Cái 3) 160mm.

Theo dự báo, ngày và đêm 22/8, vùng biển Cô Tô, Vân Đồn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Các vùng biển ven bờ phía Đông Bắc tỉnh có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lực lượng vũ trang phường Móng Cái 2 hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn trước tình trạng nước sông Ka Long dâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên cập nhật diễn biến bão, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và hướng dẫn 54 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phường, đặc khu triển khai phương án ứng phó.

Tổng lực lượng được huy động ứng phó bão số 4 là 3.953 cán bộ, chiến sĩ, cùng 68 ô tô, 13 tàu, 38 xuồng và 6 xe đặc chủng. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh có 2.203 người; lực lượng vũ trang của Bộ đóng quân trên địa bàn 900 người; lực lượng vũ trang Quân khu 850 người. Các lực lượng đã được bố trí tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường Cửa Ông hỗ trợ hộ dân tại tổ 4, khu 7 phòng, chống sạt lở.

Cùng với chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương quản lý, kiểm soát hoạt động tàu thuyền; thông báo cấm biển từ 7 giờ ngày 22/8. Đến nay, 378 tàu du lịch, 166 tàu vận chuyển khách tuyến đảo và 4.164 tàu cá đã nhận thông tin về bão, di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng cũng tổ chức bắn 24 quả pháo hiệu báo bão tại Cô Tô, Ngọc Vừng để kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Đối với nuôi trồng thủy sản, khoảng 34.394ha của 11.290 cơ sở đã được gia cố; người dân tại các khu nuôi, nhất là phụ nữ, người cao tuổi và trẻ nhỏ, được vận động lên bờ. Lực lượng vũ trang và các địa phương đang khẩn trương phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, các công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển, chủ động phương án sơ tán nhân dân khi cần thiết.

Trước dự báo trên địa bàn tỉnh có thể xuất hiện mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả; phối hợp bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và an toàn cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không ra sông, suối, không hoạt động trên vùng nước khi có mưa lớn, lũ; kiên quyết không để người dân ở lại tàu, lồng bè, lán trại hoặc các khu vực mất an toàn khi thời tiết diễn biến xấu.