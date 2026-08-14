Quảng Ninh những ngày tháng Tám lịch sử

Những ngày này khắp mọi miền của Tổ quốc, không khí rộn ràng, phấn khởi hướng tới kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9). Đối với Quảng Ninh, không khí càng rộn ràng và ý nghĩa hơn khi Quảng Ninh đang tiến gần tới ngày đặc biệt, đó là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 12/8 với nội dung thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Hân hoan đón niềm vui mới

Những ngày này, không khí rộn ràng hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026). Từ các công trình, nhà máy, công sở… cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang ra sức thi đua đạt nhiều thành tích hướng đến ngày lễ lớn.

Đặc biệt hơn, sau chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi thử thách, Quảng Ninh đang tiến rất gần đến đích trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là niềm vui, niềm tự hào và kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh về một thành phố trẻ nơi sẽ tiếp tục đà bứt phá vững vàng trên chặng đường phía trước.

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy, phường Cao Xanh, cho biết: Chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của quê nhà, từ giai đoạn bị đô hộ, đến thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế và cho đến ngày hôm nay, cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất và đổi mới. Là công dân Quảng Ninh, những ngày này chắc hẳn mọi người đều có chung cảm xúc, niềm vui nhân lên khi quê hương Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ở các khu phố cũng đang rộn ràng cho ngày bầu cử trưởng khu, không khí lao động, chỉnh trang đô thị, vệ sinh đường phố rất sôi nổi, tất cả đang tạo nên một không khí rộn ràng trong những ngày tháng 8 đặc biệt này…

Những ngày này, không khí thi đua càng thêm rộn ràng trong mỗi cơ quan, đơn vị. Mới đây, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến tất cả 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh và kéo dài đến hết tháng 12/2026.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia bảo vệ môi trường tại bãi biển Trà Cổ.

Chỉ đạo tại lễ phát động phong trào thi đua, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Phong trào thi đua là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trên chặng đường phát triển của Quảng Ninh. Việc xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là điểm kết thúc của một quá trình phát triển, mà là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn, khát vọng lớn hơn, đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Thực hiện phong trào thi đua, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh con người Quảng Ninh văn minh, nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Nhân dân thôn Đồng Tiền (xã Kỳ Thượng) tổng vệ sinh tại nhà văn hóa và tuyến đường thôn.

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đang cụ thể hóa trong mỗi đơn vị mình để các nội dung thi đua được triển khai hiệu quả, đó là: Thi đua lan tỏa khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc hoặc mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, ưu tiên các lĩnh vực phục vụ trực tiếp nhân dân như xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự và có sản phẩm cụ thể hoàn thành trong năm 2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Quảng Ninh, trọng tâm là Liên hoan Tiếng hát khu dân cư và Cuộc thi video ngắn "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới"...

Đơn cử, xã Ba Chẽ khẩn trương quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban MTTQ xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hưởng ứng, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã. Mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư chủ động đăng ký các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân; quyết tâm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Phường Cẩm Phả đang đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình chống ngập gắn với chỉnh trang đô thị.

Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều công trình, dự án của tỉnh đang nỗ lực tăng tốc giải phóng mặt bằng, như: Dự án Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang; Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Dự án Doanh trại Trung đoàn Bộ binh 2; Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh… Cùng với đó, các địa phương cũng đang dồn lực cho công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị, khu dân cư hiện hữu; những tuyến đường nội khu, dãy phố thương mại, khu nhà ở, chung cư cao cấp, các công trình tiện ích đang được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho các khu vực, góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ…

Khởi đầu cho hành trình mới

Ngược dòng thời gian, nhìn lại chặng đường Quảng Ninh đã đi qua với biết bao thăng trầm lịch sử. Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của nhân dân Vùng mỏ trong mọi giai đoạn luôn là động lực để Vùng mỏ vượt qua mọi khó khăn để trở thành địa bàn động lực vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu ấn nút khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Song Hà

Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Thông qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại song phương và trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Với chặng đường dài phấn đấu, từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn đủ bề, nhất là hạ tầng giao thông, đến nay Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đường bộ, đường hàng không và đường biển. Năm 2025, Quảng Ninh đóng góp 2,87% vào quy mô GRDP cả nước và 9,4% GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng; đóng góp 4,1% vào tăng trưởng của cả nước và 11,3% vào tăng trưởng của vùng.

Với nhiều lợi thế cạnh tranh, thủ tục hành chính thông thoáng cùng việc đổi mới các chính sách thu hút đầu tư, Quảng Ninh đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nhà đầu tư lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 247 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 17,05 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành đường ven sông trong năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Bên cạnh đó, nền tảng kết cấu hạ tầng số, đô thị thông minh, giao thông - logistics hiện đại, du lịch biển, đảo, di sản và công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là điều kiện quan trọng để Quảng Ninh trên chặng đường hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu… Đến nay, Quảng Ninh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập thành phố theo quy định, tất cả đang mở ra chặng đường mới với những kỳ vọng lớn hơn đối với nhân dân Quảng Ninh…

Bà Chíu Nhì Múi (xã Hoành Mô) phấn khởi cho biết: Những năm qua, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đón nhận nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Từ chương trình nông thôn mới hoàn thành, lần lượt đến các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… triển khai, đã mang đến diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đời sống bà con được nâng lên rất nhiều, hộ nghèo nay đã không còn, con em được quan tâm học tập đỗ đạt và học lên cao. Tới đây, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chắc chắn vùng sâu, vùng xa, hải đảo của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa…

Ông Đinh Văn Tuấn (phường Cao Xanh) cho biết: Trong những ngày tháng 8 lịch sử này, có lẽ trong lòng mỗi người đều cảm thấy phấn chấn, và phấn khởi hơn khi Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để có được điều đó, Quảng Ninh đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được các tiêu chí khắt khe. Có lẽ, thành phố Quảng Ninh sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình mới, một hành trình đòi hỏi tất cả công dân Quảng Ninh phải nỗ lực hơn nữa. Tôi mong chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành hiệu quả. Cán bộ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn…

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tháng 8 lịch sử của dân tộc, Quảng Ninh đang chờ đón niềm vui mới đặc biệt. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục mở ra không gian phát triển mới với tầm vóc lớn hơn, yêu cầu cao hơn và sứ mệnh lớn hơn đối với Quảng Ninh.