Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông ở miền Đông

Địa bàn miền Đông của Quảng Ninh có địa hình rộng, nhiều khu công nghiệp, cửa khẩu, lưu lượng xe lớn; cùng với tâm lý chủ quan của người dân đang gây áp lực lớn lên công tác bảo đảm ATGT. Trước thực trạng này, Công an Quảng Ninh cùng chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, siết chặt quản lý với quyết tâm cao nhất nhằm kéo giảm tai nạn.

Thực tế, vi phạm nồng độ cồn vẫn là nguy cơ lớn đối với ATGT miền Đông. Trên các tuyến đường miền núi, ven biển quanh co, việc lái xe sau khi uống rượu, bia làm tăng cao nguy cơ tai nạn và tiềm ẩn rủi ro mất an ninh trật tự, nhất là về ban đêm. Ông Phạm Văn Đỉnh, một người dân xã Quảng Hà, cho biết: “Về đêm rất nhiều người hay uống rượu, uống bia, nhất là tại các khu công trường. Có người sau khi uống vẫn điều khiển xe máy về nhà. Đây là điều rất nguy hiểm, bởi đường ở khu vực này có nhiều đoạn vắng, dễ xảy ra tai nạn khó lường”.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông cho người dân xã Quảng Hà.

Trên những tuyến đường khu dân cư ở miền Đông, các tổ công tác của lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm trật tự ATGT được phát hiện, xử lý, trong đó phổ biến là các lỗi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn... Trung tá Nguyễn Quốc Trình, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT (Công an tỉnh), cho biết: “Trên cơ sở điều tra cơ bản, chúng tôi tăng cường lực lượng vào các ngày cuối tuần, giờ tan ca, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm”.

Cùng với vi phạm nồng độ cồn, tình trạng giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe vi phạm trật tự ATGT, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng cũng được xác định là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Để xử lý từ gốc, tổ công tác QN-14 không chỉ lập biên bản các trường hợp vi phạm mà còn lập danh sách, thông báo về Công an cấp xã để phối hợp quản lý, giáo dục. Thiếu tá Ngô Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Quảng Hà, cho biết: “Chúng tôi triệu tập người vi phạm để viết cam kết, thông báo cho gia đình phối hợp quản lý; đồng thời đưa các trường hợp ngỗ nghịch vào diện theo dõi”.

Khu vực miền Đông của tỉnh hiện có 4 tuyến quốc lộ dài 264km, 5 tuyến tỉnh lộ dài 137km, cùng mạng lưới đường liên xã, liên thôn nối liền các Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Hoành Mô và Bắc Phong Sinh. Địa hình miền núi, ven biển phức tạp với nhiều tuyến đường dài, quanh co, thưa dân, cộng thêm tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và sự chênh lệch mức sống giữa các vùng đang gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm ATGT.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng CSGT Công an tỉnh giao Đội CSGT đường bộ số 3 duy trì 16 tổ công tác tuần tra, khép kín địa bàn 24/24 giờ; đồng thời phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống tội phạm trên tuyến.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh, hướng dẫn người dân các thủ tục thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, phối hợp xử lý 78 vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường và xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến giao thông khu vực miền Đông. Tuy nhiên, kết quả này chưa thể làm giảm áp lực đối với công tác bảo đảm ATGT. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn khu vực miền Đông xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết và 21 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tăng 1, số người chết tăng 8 và số người bị thương tăng 5. Đáng lưu ý, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ hành vi vi phạm của người tham gia giao thông.

Trước tình hình đó, trong tháng 7 vừa qua Công an Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị phối hợp bảo đảm trật tự ATGT khu vực miền Đông tại xã Quảng Hà, có sự tham gia của đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng lãnh đạo 22 xã, phường và trường học trên địa bàn. Hội nghị thống nhất triển khai quyết liệt, thường xuyên các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, sát với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Việc nâng cao ý thức tự giác của người dân, kết hợp sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở chính là nền tảng cốt lõi để kéo giảm tai nạn, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại khu vực miền Đông.