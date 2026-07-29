Rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều 28/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội có cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, công tác chuẩn bị Kỳ họp được triển khai sớm, chủ động, đồng bộ và bám sát chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, nền tảng số và ứng dụng phục vụ Kỳ họp; xây dựng phương án vận hành, chạy thử, dự phòng, bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn. Đồng thời, đã cập nhật, đăng tải đầy đủ tài liệu trên Ứng dụng Quốc hội 2.0 và các hệ thống liên quan theo tiến độ hồ sơ của các cơ quan gửi đến...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng gửi đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội tại Kỳ họp theo đúng thời hạn quy định.

Đồng thời lưu ý, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo, tăng cường nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch, dự báo tình huống để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Về công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đây là đạo luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội, với nhiều định hướng mới, được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm... Vì vậy, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác tới cử tri và Nhân dân...