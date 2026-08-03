Tập trung cao độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả và tiến độ triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 3/8/2026, công tác đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS) của tỉnh đạt nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã chuẩn hóa trên 572.000 thửa đất thuộc nhóm 1 (nhóm dữ liệu đạt chuẩn), đạt 29,4%, qua đó nâng thứ hạng từ vị trí 31 lên 28/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn trên 1,1 triệu thửa đất, chiếm hơn 57%, cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương kiến nghị đơn vị tư vấn VNPT bổ sung nhân lực để tiếp nhận, cập nhật dữ liệu lên hệ thống; hướng dẫn thống nhất quy trình thu thập, xác minh dữ liệu đất đai ban đầu; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát chặt chẽ các cam kết với đơn vị tư vấn, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ hằng ngày; đồng thời yêu cầu VNPT khẩn trương tăng gấp đôi nhân lực để tiếp nhận, xử lý và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Đối với các địa phương, đồng chí yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thu thập, đối soát thông tin thửa đất, nhất là tại những địa bàn còn khối lượng công việc lớn. Các đơn vị phải thống nhất chốt số liệu báo cáo trước 15 giờ hằng ngày; đồng thời kiểm soát nghiêm chất lượng dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và giá trị pháp lý; không vì áp lực tiến độ làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành, kết nối liên thông của hệ thống sau khi hoàn thành.