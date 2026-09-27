Sẽ có thêm công trình điểm nhấn cho Vịnh Cửa Lục

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nay là Đảng bộ thành phố), nhiệm kỳ 2025-2030, xác định xây dựng Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045. Một trong những vùng đô thị được ưu tiên phát triển, mở rộng, tạo điểm nhấn là đôi bờ Vịnh Cửa Lục thuộc các phường Cao Xanh, Bãi Cháy, Việt Hưng, Hoành Bồ và Thống Nhất… Và để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này, Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị đầu tư những dự án trọng điểm, quy mô để khu vực Vịnh Cửa Lục trở thành trung tâm kết nối đô thị của thành phố Quảng Ninh.

Vịnh Cửa Lục có diện tích khoảng 18km², nằm ngay sát cạnh Vịnh Hạ Long. Khu vực Vịnh Cửa Lục được Quảng Ninh quy hoạch là trung tâm kết nối, đô thị đa cực, thông minh, tăng trưởng xanh, tiêu chuẩn quốc tế. Để gia tăng kết nối đôi bờ Vịnh Cửa Lục, trước đó, thành phố Quảng Ninh đã đầu tư, xây dựng, đưa vào hoạt động 2 cầu Tình Yêu và Bình Minh.

Nhằm tiếp tục mở rộng kết nối, đầu tư hạ tầng và những công trình điểm nhấn, thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch khu vực Vịnh Cửa Lục, thành phố Quảng Ninh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, thu hút đầu tư thêm cây cầu thứ 3 – cầu Cửa Lục. Và mới đây, UBND thành phố Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với cây cầu này. Theo đó, dự án có tổng chiều dài 5,2km. Phần cầu chính dài 1,28km còn lại là cầu dẫn và đường dẫn 2 bên kết nối với quốc lộ 18 và quốc lộ 279. Điều đặc biệt là công trình được thiết kế 10 làn xe ô tô, trong đó nối với quốc lộ 18 là nút giao khác mức đa tầng. Phần cầu chính có thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ. Đơn vị tư vấn cũng đã đưa ra một số phương án thiết kế tạo hình kiến trúc cầu Cửa Lục; giải pháp cho phép phát huy khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ và thi công trong nước.

Sau 2 cây cầu Tình Yêu và Bình Minh, thành phố Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đầu tư thêm cầu Cửa Lục, qua đó tạo động lực phát huy không gian phát triển của Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Đỗ Phương

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của dự án cầu Cửa Lục, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: Cầu Cửa Lục phải là một trong những công trình biểu tượng nhận diện thành phố Quảng Ninh. Cây cầu không chỉ là công trình giao thông kết nối đơn thuần mà còn là công trình kiến trúc độc đáo đầy đủ công năng phục vụ phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tổ chức các lễ hội. Qua đó, thực sự là động lực phát huy không gian phát triển của Vịnh Cửa Lục.

Cùng với nghe và cho ý kiến vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án cầu Cửa Lục, UBND thành phố Quảng Ninh cũng đã cho ý kiến vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đại lộ Đông Tây kết nối các cầu khu vực Vịnh Cửa Lục...

Trước đó, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (nay là Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quảng Ninh đã khởi công Dự án Đường ven biển Tây Bắc Vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào quốc lộ 279 và Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang.

Trong đó, Dự án Đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào quốc lộ 279 có chiều dài là 8,3km, quy mô 6 làn xe, cùng hệ thống cầu, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án là 2.524 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2028. Còn Dự án Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang có chiều dài là 7,4km, quy mô 6 làn xe, cùng hệ thống cầu, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.550 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2028.

Tin tưởng rằng, cùng với 2 cây cầu hiện hữu là Bình Minh và Tình Yêu, thì những dự án, công trình giao thông trọng điểm đã được Quảng Ninh khởi công và đang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo các cấp có thẩm quyền, đồng thời rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư sẵn sàng khởi công, sẽ tạo ra những điểm nhấn, mở không gian phát triển mới, thêm nhiều dư địa thúc đẩy khu vực Vịnh Cửa Lục phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong giai đoạn tới.