Gấp rút hoàn thành dữ liệu đất đai

Quảng Ninh đang bước vào chặng nước rút hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai với những phần việc khó nhất. Sau khi khối lượng lớn hồ sơ đã được số hóa, phần còn lại chủ yếu là những trường hợp thiếu thông tin, dữ liệu chưa thống nhất, bản đồ sai lệch hoặc phải xác minh lại từ cơ sở.

Từ ngày 4/8 -20/9, toàn thành phố xây dựng và đồng bộ thêm trên 516.300 thửa lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, nâng tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu lên trên 1,344 triệu, đạt 69,1%. Trong đó, trên 1 triệu thửa thuộc Nhóm 1 đã đồng bộ thành công, đạt 54,4%.

Khu phố Cao Thắng 7, phường Hà Lầm phối hợp cùng cán bộ phường rà soát thông tin các thửa đất tại khu dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, đơn vị nhà thầu đang tập trung rà soát dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian gần 16.000 thửa để đưa lên Nhóm 1; loại trùng lặp đối với trên 92.000 thửa và thu thập hồ sơ đăng ký đất đai đối với trên 42.000 thửa. Dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, trong khi quá trình chuyển nhượng, tách thửa, thu hồi đất và điều chỉnh quy hoạch liên tục làm phát sinh biến động.

Có trường hợp thủ tục đã thực hiện nhưng chưa được chỉnh lý kịp thời giữa bản đồ quy hoạch xây dựng và bản đồ địa chính; dữ liệu qua các thời kỳ sử dụng hệ tọa độ khác nhau; ranh giới thửa đất chồng lấn, lệch mảnh hoặc không còn khớp với thực tế. Những trường hợp này buộc phải quay lại kiểm tra hồ sơ, bản đồ và hiện trạng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với phường Hà Lầm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Chính vì phần việc còn lại ngày càng khó, cách tổ chức thực hiện trong chặng nước rút được siết theo hướng xử lý cụ thể từng nhóm vướng mắc. Tại cuộc họp ngày 21/9, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các khó khăn, có hướng dẫn chung để địa phương triển khai thống nhất; chỉ đạo đơn vị nhà thầu đẩy nhanh làm sạch dữ liệu, không để hồ sơ tồn đọng. Các xã, phường, đặc khu tập trung thu thập dữ liệu, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn kiểm tra, xác minh kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, bổ sung đầy đủ những trường thông tin còn thiếu.

Bà Bùi Thị Trang, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm cho biết: Phường thành lập tổ công tác, phân việc đến từng cá nhân và kiểm đếm khối lượng hằng ngày để bám tiến độ. Địa phương xác định hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là, tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu đối với những thửa đã được cấp giấy chứng nhận, hoàn thiện dữ liệu và bản đồ không gian. Đồng thời thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ.

Ông Trần Quốc Dương, Trưởng khu phố Cao Thắng 7, phường Hà Lầm chia sẻ: Khu phố tiếp tục đến từng hộ để phối hợp triển khai, những giấy tờ người dân có thể chuẩn bị được sẽ hướng dẫn cung cấp trước. Với những thông tin còn thiếu, khu phố phối hợp địa phương tìm căn cứ xác minh để hoàn thiện hồ sơ.

UBND tỉnh họp về tiến độ thực hiện hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Thành Công

Nguồn lực thi công cũng được tăng cường, cùng với việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái để hỗ trợ đo đạc, lập bản đồ, đối soát và làm sạch dữ liệu. Tiến độ được theo dõi thường xuyên, hồ sơ thiếu, sai hoặc chưa thống nhất phải được phản hồi ngay để địa phương bổ sung, tránh ùn lại giữa các công đoạn.

Với những bất cập do dữ liệu lịch sử để lại, giải pháp là tiếp tục đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ, xử lý chồng lấn, lệch mảnh và kết nối lại giữa dữ liệu không gian với dữ liệu thuộc tính. UBND thành phố cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng khâu; đơn vị thi công phải tăng nhân lực, phản hồi đầy đủ lỗi dữ liệu; lực lượng công an phối hợp xử lý những trường hợp thông tin chưa thống nhất và bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, đồng bộ dữ liệu.

Bà Phạm Thị Hồng Kiên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, thông tin, khi dữ liệu thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”, có khả năng kết nối, chia sẻ và cập nhật thường xuyên, cơ sở dữ liệu đất đai mới trở thành nền tảng phục vụ quản lý và giúp việc giải quyết thủ tục cho người dân nhanh, thuận lợi hơn. Văn phòng sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và đơn vị thi công để xử lý từng nhóm hồ sơ, kiểm soát chất lượng trước khi đồng bộ. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên.