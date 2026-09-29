Phường Hà An: Quan lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hà An tiếp nhận khối lượng lớn trụ sở, nhà đất, phương tiện và công trình hạ tầng từ các đơn vị cũ. Địa phương đã tập trung rà soát, bố trí lại công năng, hoàn thiện hồ sơ và quản lý chặt chẽ từng tài sản, nhằm tiếp tục phát huy nguồn lực công, phục vụ hoạt động của chính quyền và nhu cầu của người dân.

Đoàn giám sát HĐND thành phố khảo sát thực tế tại điểm trường Mầm non khu Đồng Mát, khu phố Bùi Xá (phường Hà An) về mục đích sử dụng sau chuyển đổi công năng thành sân tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng.

Phường Hà An ưu tiên tận dụng tối đa các cơ sở hiện có, đồng thời rà soát những tài sản không còn phù hợp để điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Nhờ đó, phần lớn trụ sở, nhà đất tiếp tục được đưa vào sử dụng, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp. Hiện phường quản lý 48 cơ sở nhà, đất cùng 66 tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư (nhóm đường bộ, chợ, thủy lợi, đê điều). Căn cứ nhu cầu thực tế, các cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, điều chuyển cho đơn vị khác hoặc chuyển sang công năng phù hợp hơn. Các công trình cơ bản vẫn được sử dụng đúng mục đích.

Việc sắp xếp trước hết tập trung vào hệ thống trụ sở làm việc. Trụ sở phường Hà An cũ được bố trí cho Đảng ủy và MTTQ phường; trụ sở phường Tân An cũ được sử dụng làm nơi làm việc của HĐND, UBND phường, thuận lợi cho người dân đến liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính. Với những cơ sở không còn phù hợp với mục đích sử dụng trước đây, phường chủ động chuyển đổi công năng thay vì để trống. Cùng với đó, 3 nhà văn hóa và một điểm trường cũ được chuyển thành sân sinh hoạt cộng đồng; 1 nhà văn hóa được sử dụng để mở rộng khu vực tượng đài liệt sĩ; 1 điểm trường mầm non được bố trí làm kho vật tư phòng, chống thiên tai và lưu trữ tài liệu; 1 trạm y tế được chuyển công năng để bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở tiếp công dân.

Những thay đổi này giúp các công trình đã được đầu tư tiếp tục phát huy giá trị khi nhu cầu sử dụng thay đổi. Ông Nguyễn Hữu An, khu phố Bùi Xá, phường Hà An, chia sẻ: “Trước đây điểm trường không còn sử dụng nên cũng khá vắng. Nay được làm thành sân tập thể dục, chỗ sinh hoạt chung, bà con có nơi đi bộ, tập luyện, trẻ con cũng có chỗ vui chơi. Tận dụng được cơ sở cũ như thế này chúng tôi thấy rất hợp lý, vừa đỡ lãng phí, vừa có thêm chỗ sinh hoạt cho khu dân cư”.

Cùng với bố trí lại công năng, Hà An từng bước đưa việc quản lý tài sản vào nền nếp. Qua tổng kiểm kê, 13/13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn có số liệu kiểm kê trùng khớp với thực tế giao nhận. Các đơn vị được giao quản lý tài sản công đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng và thực hiện hạch toán trên phần mềm. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm cũng được gắn với tiêu chuẩn, định mức. Đến nay, trên địa bàn không còn cơ sở nhà, đất dôi dư, không có diện tích bỏ trống, chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Tuyến đê trên địa bàn phường Hà An được phường tiếp nhận, quản lý và duy tu, góp phần bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai.

Khối tài sản phường tiếp nhận còn có hệ thống đường bộ, chợ, công trình thủy lợi, đê điều. Đây là những tài sản gắn trực tiếp với sản xuất, đời sống và an toàn dân sinh, vì vậy cùng với tiếp nhận, địa phương thực hiện theo dõi, hạch toán, quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên.

Dù phần lớn tài sản đã được bố trí sử dụng, công tác quản lý sau sắp xếp vẫn còn một số vướng mắc. Nhiều cơ sở, công trình được hình thành qua nhiều giai đoạn nên hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ; một số cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc cập nhật sổ sách, hạch toán có thời điểm còn chậm.

Những tồn tại này đang được phường tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện. Khi hồ sơ pháp lý, số liệu kế toán và hiện trạng sử dụng được cập nhật đầy đủ, địa phương sẽ có cơ sở quản lý, bố trí và xử lý tài sản phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Ông Lê Mạnh Tuyến, Chủ tịch UBND phường Hà An, cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kiểm kê định kỳ để kịp thời phát hiện những cơ sở nhà, đất có nguy cơ dôi dư hoặc sử dụng chưa hiệu quả; đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý khi nhu cầu sử dụng thay đổi. Việc cập nhật biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và quản lý chặt các cơ sở hiện có cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên”.

Khi từng cơ sở, tài sản công được bố trí sát nhu cầu, quản lý đầy đủ về hồ sơ và thường xuyên rà soát hiệu quả sử dụng, nguồn lực công sẽ tiếp tục phát huy giá trị, phục vụ hoạt động của bộ máy và đời sống người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ lãng phí sau sắp xếp.