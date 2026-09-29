Vững nguồn thu, thêm lực tăng trưởng

Thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đã vượt kịch bản 9 tháng ngay từ hết tháng 8/2026. Kết quả này tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc bám sát nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và tăng cường quản lý thu ngay từ cơ sở.

Chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH MTV F-One Global Foods, phường Đông Triều.

Hết tháng 8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh đạt 73.031 tỷ đồng, bằng gần 102% kịch bản thu 9 tháng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản khi vẫn còn một tháng mới kết thúc quý III. Số thu này bằng gần 99% dự toán Trung ương giao, gần 99% dự toán HĐND giao và hơn 73% kế hoạch thu cả năm.

Thu nội địa tiếp tục đóng vai trò quan trọng, đạt 60.459 tỷ đồng, bằng 113% kịch bản 9 tháng, vượt 6.945 tỷ đồng so với kịch bản và đạt 80,6% kế hoạch năm. Nổi bật là thu tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, bằng 144,7% kịch bản 9 tháng, tăng hơn 407% so với cùng kỳ và đã đạt 101,4% kế hoạch cả năm. Trong đó, riêng Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã nộp 26.359 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn thu từ đất, các khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng có chuyển biến. Thu thuế, phí còn lại đạt 30.027 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ và bằng 92,4% kịch bản 9 tháng. Tuy nhiên, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mới đạt 12.572 tỷ đồng, bằng 68,8% kịch bản 9 tháng và trên 50% kế hoạch năm. Tổng nợ thuế đến thời điểm báo cáo còn 5.908 tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch thu nội địa cả năm. Đây là những nguồn thu Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung trong những tháng cuối năm.

Kết quả thu tại các địa phương cho thấy việc chủ động quản lý nguồn thu từ cơ sở đang mang lại hiệu quả. Tại phường Hồng Gai, ngay từ đầu năm, địa phương xây dựng kịch bản thu, thường xuyên rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế, phí, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 15/9, thu nội địa được giao cho phường thực hiện đạt 358,294 tỷ đồng, bằng 135% dự toán giao và bằng 129,6% mức giao phấn đấu.

Phường Hồng Gai ra mắt sản phẩm du lịch văn hoá - tâm linh "Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hoá".

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Gai, địa phương xác định công tác thu ngân sách phải gắn với việc nắm chắc hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, rà soát đầy đủ các nguồn thu và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế. Cùng với quản lý thu đúng, thu đủ, phường chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển hoạt động, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Ở phường Đông Triều, trong 9 tháng, phần thu do phường thực hiện ước đạt 80,42 tỷ đồng, bằng 107% dự toán giao. Trong đó, thu thuế, phí đạt 63,42 tỷ đồng, bằng 115%; thu tiền sử dụng đất đạt 17 tỷ đồng, bằng 85%. Một số khoản thu đạt khá như thu từ khu vực ngoài quốc doanh bằng 95% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 107%.

Theo lãnh đạo phường, địa phương đang tiếp tục phối hợp với ngành thuế rà soát từng sắc thuế, từng khu vực để xác định dư địa, quản lý chặt hộ và cá nhân kinh doanh, đôn đốc thu hồi nợ đọng. Địa phương cũng chú trọng những nguồn thu mới từ kinh tế số, thương mại điện tử, dịch vụ nền tảng số; tăng quản lý hóa đơn điện tử và đưa các cá nhân có hoạt động kinh doanh vào quản lý thuế.

Thành phố Quảng Ninh tiếp tục đặt trọng tâm vào việc củng cố nguồn thu bền vững thay vì chỉ dựa vào những khoản thu đột biến. Thành phố sẽ rà soát nghĩa vụ tài chính của các dự án đã được tháo gỡ khó khăn, quản lý đầy đủ doanh nghiệp mới thành lập và nguồn thu mới phát sinh; tăng kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ thất thu như bất động sản, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thu hồi nợ đọng và quản lý chặt nghĩa vụ tài chính về đất.

Thu ngân sách vượt kịch bản tạo thêm dư địa để Quảng Ninh bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Quan trọng hơn, kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục mở rộng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu, qua đó củng cố nguồn lực tài chính cho chặng phát triển mới.