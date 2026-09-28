Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Sáng 28/9, trong khuôn khổ chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam, Đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Trước đó, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo phường Mông Dương, thành phố Quảng Ninh.

Ông Dương Chí Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng KT-AT&MT, giới thiệu khái quát về Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 với Đoàn công tác.

Đoàn công tác gồm khoảng 40 thành viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Xay Nhạ Bu Ly quản lý; cùng cán bộ quản lý lớp, phiên dịch viên và nhân viên phục vụ đoàn.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Đoàn được giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy; quy mô công suất, công nghệ vận hành, hoạt động sản xuất điện, công tác bảo vệ môi trường và những đóng góp của Nhà máy đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tổng công suất 1.080 MW, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 là một trong những cơ sở sản xuất điện quan trọng tại khu vực phía đông thành phố Quảng Ninh, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong quá trình hoạt động, Nhà máy luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thực hiện các giải pháp kiểm soát, bảo vệ môi trường theo quy định.

Đoàn công tác tham quan khu vực làm việc của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Thông qua chương trình tham quan, Đoàn công tác có thêm những thông tin thực tế về hoạt động sản xuất điện, công tác quản lý, vận hành một cơ sở công nghiệp năng lượng quy mô lớn; qua đó góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương, đơn vị của Việt Nam với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Chương trình cũng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa các địa phương, đơn vị nói riêng; đồng thời quảng bá hình ảnh ngành Điện và vai trò của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.