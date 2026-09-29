Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Sáng 29/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Quảng Ninh.



Theo Chỉ thị, Chính phủ khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại cơ quan công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình. Mục tiêu đặt ra là hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà hoặc đạt mức tăng trưởng công suất theo kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà của từng địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Đây là định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo phân tán, giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và góp phần thực hiện cam kết phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Tại Quảng Ninh, theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch thành phố, quy mô công suất điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030 được quy hoạch 1.418MW; giai đoạn 2031-2035 được tăng thêm 84MW. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn thành phố đạt khoảng 87MW với 1.621 hệ thống; trong đó có 2 trụ sở công đã lắp đặt với tổng công suất 0,175MW và 6 hệ thống tại các Khu công nghiệp với tổng công suất 46,6MW...

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã làm rõ các mục tiêu then chốt cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời, phổ biến chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và cơ chế mua bán điện trực tiếp; giới thiệu giải pháp đầu tư, lắp đặt, đấu nối, vận hành hệ thống cùng các hình thức vay vốn, tín dụng xanh, cho thuê tài chính.

Các đơn vị, địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế và lợi ích sau khi triển khai điện mặt trời mái nhà và tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, điều kiện đấu nối, an toàn, mô hình mua bán điện và tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong thời gian tới, phụ tải điện tại khu vực miền Bắc dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng rất cao. Việc phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp quan trọng bảo đảm an toàn cấp điện tại chỗ, giảm phụ tải cho vùng, không tốn chi phí đầu tư hạ tầng truyền tải kết nối. Đánh giá thực tế cho thấy tiến độ thực hiện điện mặt trời mái nhà tại các địa phương hiện nay còn rất chậm và kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Do đó, công tác tổ chức thực hiện cần phải được tiến hành một cách hết sức khẩn trương và quyết liệt.

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Khẩn trương xây dựng và chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch hành động trên địa bàn quản lý để hiện thực hóa các mục tiêu của Chỉ thị 10; rà soát, đẩy mạnh lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên mái các tòa nhà cơ quan công sở, trường học, bệnh viện... thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Công Thương và Công ty Điện lực tại các địa phương quán triệt tinh thần phục vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khâu đấu nối và hỗ trợ các tiêu chí kỹ thuật cho thiết bị lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả cao, an toàn và đúng quy định pháp luật.