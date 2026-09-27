Triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái

Ngày 27/9, tại xã Hải Ninh, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với UBND xã Hải Ninh cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thi công dự án.

Dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái xây dựng trên địa bàn xã Hải Ninh, quy mô: Lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV công suất 250MVA; đầu tư đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA theo các quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

Dự án cũng dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ hai và các ngăn lộ phục vụ nhu cầu mở rộng trong tương lai. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Móng Cái có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục tăng. Khi hoàn thành, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực, giải tỏa công suất nhập khẩu điện từ Trung Quốc, tăng cường liên kết lưới điện, qua đó nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện.

Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công xây dựng. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, EVNNPT, NPMB, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, công trình phấn đấu triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, sớm đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Quảng Ninh và khu vực.