Tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo đà cho xuất nhập khẩu

Với đà tăng trưởng tích cực, cùng sự chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao năng lực logistics, đẩy mạnh XNK, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.

Hoạt động XNK tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1).

9 tháng năm 2026, hoạt động XNK trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh ước đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 3,9 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu xuất khẩu của thành phố, khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch trên 3,4 tỷ USD, chiếm 82,13%, tăng 24,2%. Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt 759,57 triệu USD, chiếm 17,87%, tăng 27,7%. Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu cũng có những chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp từng bước mở rộng mạng lưới đối tác. Điển hình như xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trên 1,1 tỷ USD, chiếm 27,29%, tăng 34,1%; sang Hoa Kỳ đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 24,16%...

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn đối mặt với không ít sức ép. Một số nhóm hàng có kim ngạch giảm, như: Lâm sản đạt 267,5 triệu USD, giảm 8,3%; tấm quang năng đạt 253,7 triệu USD, giảm 36,8% do tác động của các rào cản phòng vệ thương mại; ô tô đạt 19,86 triệu USD, giảm 76,3%. 3 nhóm hàng này chiếm 12,73% cơ cấu xuất khẩu của thành phố, làm giảm khoảng 236 triệu USD kim ngạch so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng không gian giao thương, hoàn thiện hạ tầng logistics và nâng cao khả năng đáp ứng các quy định của thị trường quốc tế được xác định là những giải pháp quan trọng. Hiện tổng diện tích kho, bãi chính thức đang sử dụng trên toàn thành phố khoảng 51ha.

Quảng Ninh có 2 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm là Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, gắn với hệ thống cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan hàng hóa. Cùng với hạ tầng, việc cập nhật thông tin thị trường, chính sách thương mại và các quy định về xuất xứ hàng hóa cũng ngày càng trở nên cần thiết đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu liên tục điều chỉnh tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và yêu cầu về nguồn gốc sản phẩm.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hội nghị, chương trình tập huấn, hướng dẫn về thủ tục XNK, quy định của các thị trường và những vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa. Trong tháng 8/2026, Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn về xuất xứ hàng hóa (C/O) và phổ biến các quy định mới của thị trường xuất khẩu cho khoảng 100 doanh nghiệp XNK trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Đức Huy, đại diện Công ty TNHH Năng lượng và linh kiện EV Foxconn Việt Nam (khu công nghiệp Amata) cho biết: Công ty chúng tôi thực hiện hoạt động XNK các sản phẩm điện tử, với kim ngạch bình quân 3-4 tỷ USD/năm, xuất khẩu tới các thị trường như Mỹ, UAE, Nhật Bản, Singapore... Trong quá trình hoạt động, chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất tích cực của Sở Công Thương. Thông qua các chương trình tập huấn về thủ tục XNK, quy định mới và phương thức xác định xuất xứ hàng hóa tại các thị trường đã giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời chính sách, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục và chủ động hơn khi mở rộng thị trường.

Hoạt động kiểm soát, vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II.

Để tạo thêm nguồn lực cho xuất khẩu những tháng cuối năm, Quảng Ninh đang tập trung khai thác dư địa từ các dự án, sản phẩm mới bắt đầu tham gia thị trường quốc tế, như: Lò đốt vàng mã của INDEVCO xuất khẩu sang Đài Loan; bộ loa âm thanh của Bumjin Electronic Vina, tấm sàn nhựa PVC của Lioncore, chuông báo khói của Intelligent Safety sang Hoa Kỳ; gạch lát nền Viglacera Hạ Long sang Tanzania… Dự kiến, tổng trị giá xuất khẩu từ các sản phẩm mới trong những tháng cuối năm ước đạt gần 1,5 tỷ USD. Đây được kỳ vọng là nguồn lực quan trọng góp phần bù đắp phần sụt giảm của một số nhóm hàng.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XNK; tăng cường cung cấp thông tin, cảnh báo sớm về thay đổi chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về xuất xứ và phòng vệ thương mại tại các thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với đối tác nước ngoài, hỗ trợ mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu.

Cùng với đó, thành phố cũng tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, logistics; nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý XNK. Qua đó, giúp đồng bộ, giảm chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo nền tảng để hoạt động XNK tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.