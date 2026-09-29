Bứt tốc, tạo đà cho chặng đường mới

Trong những tháng đầu năm Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các trụ cột công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư. Những kết quả đạt được không chỉ tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026 mà còn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc vận hành mô hình thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Bứt tốc trên các trụ cột tăng trưởng

Bước vào chặng nước rút của năm 2026, kinh tế - xã hội Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Các lĩnh vực sản xuất chủ lực giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng đóng góp rõ nét vào quá trình chuyển dịch cơ cấu và mở rộng động lực phát triển của địa phương.

Bứt tốc, tạo đà cho chặng đường mới

Công nghiệp tiếp tục là khu vực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,24% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 31,77%. Sản lượng điện đạt 26,164 tỷ kWh, tăng 6,94%; sản lượng than sạch đạt 28,733 triệu tấn, cơ bản bảo đảm tiến độ kịch bản tăng trưởng. Nhiều sản phẩm chủ lực như xi măng, sợi cotton, loa - tai nghe được duy trì mức tăng trưởng cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp.

Cùng với sản xuất, khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhờ sức mua và nhu cầu tiêu dùng được duy trì. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,3% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu lưu trú, ăn uống tăng 31%, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 34%, phản ánh sức mua và hoạt động tiêu dùng duy trì ở mức tích cực.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật của Quảng Ninh. Tính đến hết tháng 8 địa phương đón 17,075 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23%. Các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô quốc tế cùng sự phát triển của du lịch tàu biển, nghỉ dưỡng và sản phẩm du lịch mới tiếp tục góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ninh.

Bức tranh tăng trưởng còn được tiếp sức bởi dòng vốn đầu tư và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Trong 8 tháng, Quảng Ninh thu hút 182.732 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách với 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn; thu hút FDI đạt 1,1275 tỷ USD. Cùng với đó, 2.674 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 24.000 tỷ đồng tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của địa phương.

Những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm đã tạo nên bức tranh tăng trưởng khá toàn diện, đồng thời hình thành dư địa để Quảng Ninh bước vào những tháng cuối năm với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa phát triển

Để duy trì đà tăng trưởng, Quảng Ninh triển khai điều hành theo hướng bám sát từng chỉ tiêu, từng ngành và từng địa bàn. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng theo từng tháng, từng quý; tiến độ thực hiện được kiểm đếm thường xuyên nhằm kịp thời nhận diện những lĩnh vực còn khó khăn để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, thành phố tăng cường làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC xã Thống Nhất.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Toàn thành phố đã chuẩn hóa 2.121 thủ tục hành chính; 100% thủ tục thuộc thẩm quyền được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 96%. Trong 8 tháng, 84.695 hồ sơ được giải quyết, trong đó 99,1% đúng và trước hạn, góp phần giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Lôi Phong, khu Hùng Thắng 1, phường Bãi Cháy cho biết: Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để làm thủ tục đất đai, ông được cán bộ hướng dẫn tận tình, quy trình thực hiện rõ ràng và thời gian giải quyết nhanh gọn. Theo ông, việc đơn giản hóa thủ tục và thái độ phục vụ của cán bộ đã giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Phát triển doanh nghiệp gắn liền với cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh việc thu hút các dự án mới, Quảng Ninh tập trung thúc đẩy các dự án đã được cấp phép sớm đi vào hoạt động; đến hết tháng 8 đã có 10/12 dự án sản xuất mới dự kiến trong năm chính thức vận hành, tạo thêm năng lực sản xuất cho quý cuối năm.

Cùng với cải cách và hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 8, giải ngân đầu tư công đạt 13.119 tỷ đồng, tương đương 82% chỉ tiêu giải ngân quý III. Đối với các dự án trọng điểm, còn 22 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng với 3.540,43ha chưa hoàn thành, liên quan đến 4.999 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đây là khối lượng công việc lớn cần tiếp tục tập trung xử lý trong thời gian tới.

Ngày 1/9/2026, mô hình thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức không gian phát triển. Những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay cùng các giải pháp đang được triển khai để tháo gỡ điểm nghẽn, sẽ là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh, những tháng đầu năm là giai đoạn vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa chuẩn bị các điều kiện để vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quý IV, thành phố sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, ưu tiên đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ nhằm khơi thông tối đa các nguồn lực cho phát triển.