Sự kiện trong tuần

Từ ngày 7-13/9/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 7/9:

Họp nghe báo cáo kết quả và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, dân tộc và tôn giáo, lao động, thương binh, xã hội; Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử.

UBND thành phố làm việc với Sở Y tế về kết quả triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế 8 tháng năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026.

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Quảng Ninh.

Họp kiểm tra công vụ về trách nhiệm người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Họp thống nhất phương án xử lý đối với Dự án xây dựng công trình khách sạn Hạ Long Bay và Khu du lịch cao cấp tại khu vực Cột 3, phường Hạ Long.

Họp rà soát, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Quảng Ninh theo chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đã được phân bổ tại Văn bản số 9150/BNNMT-QLĐĐ của Bộ NN&MT.

Bàn giao, tiếp nhận các công trình cấp nước tập trung từ UBND các địa phương sang Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

- Thứ Ba, ngày 8/9:

Họp theo chỉ đạo tại Công văn số 8116/VP.UBND-XDMT ngày 31/8/2026 liên quan Dự án Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C.

Họp, thống nhất hình thức lựa chọn nhà đầu tư và bố trí quỹ đất nhà ở cho thuê tại dự án Khu đô thị phức hợp Quang Hanh (khu B, C, D).

Họp về phối hợp thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ kiểm kê khí nhà kính, đề xuất biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho Quảng Ninh”.

- Thứ Tư, ngày 9/9:

Họp xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng đất của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Lam Thạch II.

Họp Hội đồng thẩm định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.

- Chủ nhật, ngày 13/9:

Khai hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 (Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông).