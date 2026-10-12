Sự kiện trong tuần

Từ ngày 12/10-18/10/2026, dự kiến trên địa bàn TP Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 12/10:

Hội nghị Chuyên đề về bảo vệ bí mật nhà nước để quán triệt triển khai các văn bản, quy định mới về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Hội nghị Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thành phố triển khai công tác bảo đảm cho tác chiến phòng thủ.

Đoàn công tác Bộ KH&CN làm việc với thành phố về việc phối hợp tổ chức Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với thành phố về tình hình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Quảng Ninh.

Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày Đại hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Họp nghe báo cáo phương án tổ chức triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ - thương mại Trạm Kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II gắn với khu dịch vụ, thương mại tại phường Móng Cái 1 (giai đoạn I) tích hợp xây dựng cửa khẩu thông minh.

Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện quy định hành lang bảo vệ bờ biển, đánh giá, rà soát hành lang bảo vệ bờ biển đã được phê duyệt, sự cần thiết ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung.

Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án và tháo gỡ các vướng mắc khó khăn các dự án điện gió.

Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị chào mừng 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

- Thứ Ba, ngày 13/10:

Khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh năm 2026.

Phiên họp BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

Họp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao TP Quảng Ninh lần thứ X năm 2026.

Diễn đàn Triển khai Khung kiến trúc tổng thể Quốc gia số, Chiến lược phát triển AI Quốc gia, Khung kiến trúc tổng thể số cấp tỉnh thành và lựa chọn kịch bản ứng dụng Bệnh viện thông minh, Trường học thông minh.

- Thứ Tư, ngày 14/10:

Giải Bóng đá nam và Giải Bóng chuyền hơi nam - nữ (xã Ba Chẽ).

- Thứ Năm, ngày 15/10:

Hội thảo khoa học "Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong tăng cường ứng dụng KHCN, thúc đẩy ĐMST.

Họp hướng dẫn lập Hồ sơ công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TP Quảng Ninh năm 2026.

- Thứ Sáu, ngày 16/10:

Đoàn công tác liên ngành khảo sát thực địa (Bộ Ngoại giao) làm việc với TP Quảng Ninh.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn ca, bồi dưỡng, chăm lo sức khỏe người lao động” tại TP Quảng Ninh.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - một miền đất, một tình yêu” (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh).

- Thứ Bảy, ngày 17/10:

Giải thể thao trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng” (xã Lục Hồn).

Chương trình "Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt" (Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy).