Xã Đông Ngũ: Tổ chức Giải bóng đá nữ lần thứ I năm 2026

Ngày 10/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Ngũ tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ xã Đông Ngũ lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời chào mừng thành phố Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải đấu

Giải bóng đá nữ xã Đông Ngũ lần thứ I diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10/2026, với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn xã. Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu theo Luật bóng đá 7 người, tính điểm để lựa chọn những đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết.

Thông qua giải đấu, Hội LHPN xã Đông Ngũ mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các chi hội, các thôn; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin, khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên giữa đội bóng thôn Đại Thành và đội bóng thôn Đông Hải đã diễn ra trong không khí sôi nổi, với nhiều pha bóng hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.