Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng: Ban Quản lý KKT tỉnh sau sắp xếp phải khẳng định được vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực đầu tư

Sáng 10/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý KKT tỉnh về tình hình tổ chức, hoạt động sau sắp xếp, kiện toàn; phương hướng hoạt động trong thời gian tới và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển KKT, KCN, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quản lý, phát huy giá trị Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử trong tình hình mới. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau sắp xếp, kiện toàn, Ban Quản lý KKT tỉnh hiện có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc, với tổng số 45 công chức và 721 viên chức, người lao động. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của bộ máy mới; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giao đất tại một số KCN; quy hoạch, quản lý đất đai, rừng tại các khu vực di sản. Đồng thời, các đại biểu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quản lý cửa khẩu và khai thác bền vững giá trị di sản.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Việc tổ chức lại Ban Quản lý KKT tỉnh với phạm vi chức năng, nhiệm vụ rộng hơn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, cần phát huy tính bổ trợ, liên kết giữa quản lý KCN, KKT, cửa khẩu với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quản lý, phát huy giá trị di sản.

Đồng chí Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đối với phát triển KCN, KKT, đồng chí yêu cầu chuyển mạnh từ thu hút đầu tư sang lựa chọn đầu tư, ưu tiên các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược, dự án FDI thế hệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng KCN, tạo quỹ đất sạch; khẩn trương hỗ trợ để sớm triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, đồng thời tập trung các điều kiện để sớm hình thành KKT số, KKT thế hệ mới trong quý III/2026. Ban Quản lý KKT tỉnh cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, thúc đẩy các dự án mới sớm đi vào hoạt động, tạo đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% của tỉnh trong năm 2026.

Đồng chí Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại buổi làm việc.