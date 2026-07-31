Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

Hạ tầng đồng bộ không chỉ tạo sức hút đối với nhà đầu tư mà còn quyết định khả năng phát triển lâu dài của các KCN, KKT. Vì vậy, cùng với cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, Quảng Ninh đang dành nhiều nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các KCN, KKT, tạo dư địa phát triển công nghiệp và logistics.

Khu vực xử lý nước thải tại KCN Đông Mai.

Cùng với hạ tầng giao thông, việc hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng được tỉnh đẩy mạnh. Đến nay, Quảng Ninh có 27 KCN nằm trong quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, 11 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích khoảng 6.299ha; 8 KCN đã đi vào hoạt động, 3 KCN đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Theo Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, các KCN đã hoàn thành GPMB hơn 3.175ha. Trong số 11 KCN đã được thành lập, có 9 KCN được giao hoặc cho thuê đất với diện tích hơn 2.837ha để đầu tư hạ tầng. Trên phần diện tích đã hoàn thiện hạ tầng, các chủ đầu tư đã cho doanh nghiệp thuê lại hơn 1.119ha, nâng tỷ lệ lấp đầy đạt gần 62%. Con số này cho thấy dư địa phát triển vẫn còn lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới tại Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy nhanh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã hoàn thành 4/5 đồ án quy hoạch chung và cơ bản hoàn thành toàn bộ 11 đồ án quy hoạch phân khu thuộc các KCN, KKT trên địa bàn. Nhiều quy hoạch quan trọng như KKT ven biển Quảng Yên, KKT Vân Đồn, KKT cửa khẩu Móng Cái, KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn được điều chỉnh, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để triển khai các dự án hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Không chỉ quy hoạch, hạ tầng kết nối cũng được xem là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của các KCN. Hiện Ban Quản lý KKT đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư 4 dự án hạ tầng trọng điểm tại Quảng Yên, gồm các tuyến đường kết nối đến KCN Bắc Tiền Phong, KCN Nam Tiền Phong, KCN Bạch Đằng và hệ thống kênh mương thoát nước phía Tây KCN Bạch Đằng. Khi hoàn thành, các công trình sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng kết nối với cao tốc, cảng biển và hệ thống logistics, qua đó giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đầu tư hạ tầng là nỗ lực tạo quỹ đất sạch. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã GPMB gần 257ha, đạt hơn 31% kế hoạch năm. Cùng với đó, các chủ đầu tư hạ tầng KCN được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tất cả các KCN đang hoạt động đều đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. Việc phát triển hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ không chỉ nâng cao chất lượng các KCN mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư quốc tế.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng tại KCN Sông Khoai đã tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam.

Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, cho biết: Quảng Ninh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất hơn. Theo đó, tỉnh dự kiến hỗ trợ toàn bộ chi phí đầu tư hạ tầng đối với phần diện tích dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê trong các KCN. Các hạng mục được hỗ trợ gồm giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc và chi phí bồi thường, GPMB. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và chi phí đầu vào của doanh nghiệp được giảm bớt, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư sẽ được nâng lên một cách bền vững.

Với việc hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2026 thu hút từ 2,5-3 tỷ USD vốn FDI, trong đó khu vực KCN, KKT phấn đấu đạt từ 1,7-2 tỷ USD. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, tỉnh cũng hướng tới các tập đoàn đa quốc gia có khả năng dẫn dắt chuỗi sản xuất và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh.

Với cách làm bài bản từ quy hoạch, hạ tầng đến chính sách hỗ trợ, các KCN, KKT Quảng Ninh đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.