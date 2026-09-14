Sự kiện trong tuần

Từ ngày 14/9-20/9/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 14/9:

Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB, tiến độ thực hiện các dự án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và giá tính thuế tài nguyên.

Họp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý đối với từng Nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Họp nghe báo cáo về phương án bàn giao công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Họp nghe và cho ý kiến kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết để xác định phương án tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất xây dựng mới.

Hội thảo xin ý kiến về kết quả Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính.

Hội nghị tổng kết "Phong trào thi đua người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường" giai đoạn 2022-2026.

Lễ khởi công, khánh thành dự án, công trình đầu tư công chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố (phường Yên Tử).

Họp đánh giá thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 và xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 trên địa bàn thành phố.

- Thứ Ba, ngày 15/9:

Tiếp công dân thường kỳ.

Hội nghị BCĐ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Họp nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2027-2031".

Hội nghị sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.

Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, lập Danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương.

Chặng 3 Bứt phá số cuộc thi "Công dân số tỉnh Quảng Ninh" năm 2026.

- Thứ Tư, ngày 16/9:

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 đối với cấp TH, THCS và THPT.

Lễ khởi công dự án Lotte Mart Hạ Long (phường Bãi Cháy).

- Thứ Sáu, ngày 18/9:

Hoạt động giao dịch công nghệ và thiết bị trực tiếp, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2026.

Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Quảng Ninh.