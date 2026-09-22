Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công

Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực quan trọng như công nghiệp - xây dựng, du lịch - dịch vụ, kinh tế biên mậu…, thì đầu tư công được thành phố Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 13%. Trong giai đoạn nước rút cuối năm, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết, cần sự vào cuộc, điều hành, thực hiện sát sao để Quảng Ninh có thể hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của năm nay.

Xác định rõ nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phấn đấu tăng cao trong năm 2026, chính vì vậy công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án được Quảng Ninh chủ động triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong đó, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân từng dự án. Từ sự quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn của thành phố Quảng Ninh ước đến ngày 31/8/2026 là 36.850 tỷ đồng, gồm 3.796 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài và 33.054 tỷ đồng kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh. Đến thời điểm ngày 31/8/2026, đã giải ngân ước đạt 13.119 tỷ đồng, bằng 82% chỉ tiêu giải ngân quý III; riêng kế hoạch vốn năm 2026 giải ngân 11.719 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn mức 36% cùng kỳ.

Thành phố Quảng Ninh đang quyết liệt, sát sao đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Mặc dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng khá tích cực, thế nhưng Quảng Ninh xác định để hoàn thành mục tiêu của cả năm, áp lực giải ngân trong những tháng cuối năm vẫn còn rất lớn. Nhất là còn gặp những điểm nghẽn, khó khăn về giải phóng mặt bằng, giá cả, nguồn vật liệu, thời tiết, nhân lực thi công...

Để quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, Quảng Ninh thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ. Trong đó có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vốn năm 2025 kéo dài chưa đạt yêu cầu; một số chủ đầu tư, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, còn 882,59ha của 12 dự án chưa hoàn thành; ở một số địa phương việc xử lý còn kéo dài, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu. Việc xử lý một số dự án tồn đọng, kiến nghị sau thanh tra; thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, giải ngân và mục tiêu tăng trưởng.

Những tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng quyết định công tác giải ngân vốn đầu tư công, hiện Quảng Ninh đang chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài trước tháng 10/2026 và hoàn thành kịch bản quý III/2026. Đặc biệt, khối lượng phải giải ngân trong tháng 9 là 4.119 tỷ đồng, qua đó phấn đấu lũy kế đến hết quý III đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 107% chỉ tiêu quý III và 88% chỉ tiêu cả năm.

Nhấn mạnh đầu tư công đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của thành phố, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là 2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và II phải rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng, nhất là đối với các dự án có số vốn lớn và các công trình trọng điểm. Phải xác định chính xác dự án nào có khả năng hoàn thành khối lượng, dự án nào có nguy cơ chậm để có phương án xử lý ngay, điều chuyển vốn cho các dự án có dư địa giải ngân tốt hơn. Giai đoạn những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân nhanh mà phải giải ngân thực chất, đúng quy định, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bám sát từng dự án, công trình, giám sát sát sao tiến độ, cùng với đó tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trên tinh thần rõ việc, rõ nhiệm vụ, linh hoạt điều chuyển nguồn vốn, xử lý kịp thời dự án chậm tiến độ…, với cách làm ấy, tin tưởng rằng, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh sẽ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra, cán đích đúng hẹn, đóng góp vào tăng trưởng trên 13% của thành phố.