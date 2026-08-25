Tai nạn giao thông tại phường Hoài Nhơn Nam khiến 1 người tử vong

Ngày 24-8, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Trí

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24-8 tại đường Võ Trường Toản, đoạn qua cánh đồng thuộc khu phố Hoài Xuân, phường Hoài Nhơn Nam.

Vào thời điểm trên, ông Đặng Đức N. (SN 1959, trú phường Hoài Nhơn) điều khiển xe máy không biển số kéo theo rơ moóc độ chế chở dừa di chuyển theo hướng Tây - Đông.

Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe đạp do ông Phan X. (SN 1955, trú khu phố Hoài Xuân, phường Hoài Nhơn Nam) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông X. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.