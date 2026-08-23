Tạm giữ hình sự người đàn ông xăm trổ đánh nam thanh niên trên phố Hà Nội

Công an Hà Nội tạm giữ Nguyễn Khắc Tú, người hành hung một nam thanh niên còn lớn tiếng thách thức "quay thoải mái đi em ơi, mặt đây này".

Liên quan vụ người đàn ông hành hung người đi đường rồi thách thức “quay thoải mái đi em ơi, mặt đây này”, Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Tú (SN 1981, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip nam thanh niên lái xe máy chở theo một cô gái ngồi sau. Khi xe đi tới nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú thì xảy ra va chạm, cãi vã với một người đàn ông xăm trổ. Người này lái xe máy không đội mũ bảo hiểm đi cùng chiều.

Ngay khi xuống xe, người đàn ông xăm trổ đã lao vào đánh nam thanh niên đi xe máy, tuy nhiên cú đấm đầu tiên bị trượt. Sau đó, người này lại tiếp tục lao vào đấm nhiều lần vào vùng đầu và trán nam thanh niên.

Nguyễn Khắc Tú tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra giữa sự chứng kiến của nhiều người. Một phụ nữ đã lao vào can ngăn, người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi và lên tiếng thách thức những ai đang quay clip sự việc: “Quay thoải mái đi em ơi, mặt đây này”.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Theo đó, khoảng 21h ngày 19/8, anh Đ.N.T. (AN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) lái xe máy Honda Vision chở chị N. (SN 1998) đi từ đường Lê Trọng Tấn đến ngã tư Văn Khê - Hà Trì.

Khi anh T. đang dừng chờ hết đèn đỏ thì bị Nguyễn Khắc Tú lái xe máy biển kiểm soát 29BE- 071.39 quát mắng đòi vượt đi trước. Khi anh Đ.N.T. rẽ vào phố Hà Trì thì bị Tú lái xe máy ép chặn đầu xe dẫn đến hai bên cãi nhau.

Tú xuống xe hai lần tiến lại gần, dùng tay đấm trúng đầu anh Đ.N.T., sau đó mọi người can ngăn, sự việc kết thúc.

Hình ảnh Tú hành hung nam thanh niên trên đường.

Ngày 21/8, Nguyễn Khắc Tú đến Công an phường Kiến Hưng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Tú về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Kiến Hưng đang điều tra, xử lý theo quy định.