Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho ý kiến về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là công việc đặc biệt hệ trọng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực của hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phải được đặt trong tiến trình 15 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay, để nhận rõ kết quả thực chất, vấn đề chưa được giải quyết căn bản và yêu cầu mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, qua 15 năm, tư duy và hành động của Đảng ngày càng toàn diện, sâu sắc, quyết liệt hơn. Thực tiễn khẳng định bản lĩnh nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm tự chỉnh đốn của Đảng ta. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, kết quả chưa đồng đều, một số chuyển biến chưa bền vững, khoảng cách từ nhận thức đến hành động, từ quy định đến thực thi còn lớn.

Vì vậy, Đề án này phải đổi mới cách tiếp cận, không chỉ tổng kết để nhìn lại, mà tổng kết để phát triển; đánh giá đúng kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm; xác định rõ sự cần thiết, phạm vi, giá trị mới và cơ chế trọng tâm của dự thảo nghị quyết. Không lấy việc ban hành văn bản mới thay cho khắc phục yếu kém trong thực thi; không nhân danh kế thừa để giữ cách làm không còn phù hợp.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm, phải tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng.

Đề án phải thể hiện được giá trị mới, cốt lõi ở năm bước phát triển: Năng lực tự đánh giá, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và đổi mới liên tục; phòng ngừa từ gốc, cảnh báo sớm, tự sửa chữa từ bên trong; gắn chất lượng xây dựng Đảng với chất lượng quyết sách, hiệu quả tổ chức thực hiện và kết quả phát triển; đặt cán bộ, người đứng đầu trong trách nhiệm xây dựng tổ chức, đội ngũ, nguồn kế cận; cụ thể hóa nội dung “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, thực chất hóa phương châm “Dân là gốc”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt Đề án này phải được đồng bộ với Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Đề án sơ kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và các dự thảo nghị quyết khác, bảo đảm rõ phạm vi chủ trì, trách nhiệm phối hợp, không chồng chéo, không bỏ trống. Trong Đề án, cần thiết lập được cơ chế cụ thể hóa các đột phá về xây dựng Đảng mà Đại hội XIV đã xác định, đồng thời tổ chức các nhóm nhiệm vụ theo các cơ chế đó.

Cụ thể: Cơ chế tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; không tạo thêm thủ tục hành chính mang tên “tự chỉnh đốn”, mà tích hợp vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm, đánh giá, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cơ chế thực thi trách nhiệm đến cùng gắn với năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng cán bộ. Cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và bảo đảm điều kiện thực hiện. Cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền, dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh năng lực tổ chức thực hiện phải là nội dung trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sắp xếp các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo một logic thống nhất, phục vụ trực tiếp các cơ chế trọng tâm. Mỗi nhóm chỉ rõ điểm nghẽn cần xử lý, cơ chế cần thay đổi, kết quả phải đạt được; phân biệt nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ tạo chuyển biến trong nhiệm kỳ, việc thực hiện ngay với nội dung cần thí điểm. Phân định rành mạch các tầng thẩm quyền: Trung ương quyết định quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế lớn; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo thể chế hóa và bảo đảm điều kiện; các cấp ủy tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm; cơ quan kiểm tra, giám sát theo dõi việc chấp hành, khắc phục; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giám sát, phản biện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Đề án, báo cáo sơ kết, tờ trình, dự thảo nghị quyết và kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương.