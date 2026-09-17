Giám sát việc sắp xếp, sử dụng tài sản công tại xã Ba Chẽ

Chiều 17/9, Đoàn Giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm trưởng đoàn, đã giám sát về việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại xã Ba Chẽ. Đi cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố.

Đoàn Giám sát của HĐND thành phố khảo sát tại Trường Mầm non Ba Chẽ phân hiệu 2.

Xã Ba Chẽ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công gắn với yêu cầu tổ chức bộ máy, đơn vị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tế địa phương. Công tác rà soát, kiểm kê, thống kê, phân loại và đánh giá hiện trạng được triển khai đồng bộ. Việc quản lý, sử dụng tài sản công cơ bản được thực hiện đúng mục đích, đối tượng, chức năng. Tài sản được khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí.

Đoàn Giám sát của HĐND thành phố khảo sát tại Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ cũ.

Đối với tài sản dôi dư, UBND xã đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu sử dụng và đề xuất phương án xử lý theo quy định. Xã đã sử dụng lại 103 cơ sở, điều chuyển 3 cơ sở, chuyển đổi công năng 6 cơ sở, cho thuê 11 cơ sở, tiếp tục bố trí sử dụng 1 cơ sở, xử lý theo hình thức khác 17 cơ sở. Đồng thời, tiếp nhận, quản lý và tổ chức vận hành 151 tài sản kết cấu hạ tầng được phân cấp, giao quản lý trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đề nghị xã Ba Chẽ tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc bám sát quy định của thành phố và Trung ương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý.

Đồng chí đề nghị địa phương hạn chế tối đa thanh lý tài sản là hạ tầng về văn hoá, y tế, giáo dục; tăng cường công tác quản lý đối tài sản đang quản lý, sử dụng, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, chỉnh trang; bố trí nguồn lực đầu tư nhà văn hoá dôi dư thành điểm văn hoá thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình chống ngập lụt trong kế hoạch đầu tư công.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ, báo cáo giải trình, bổ sung các kiến nghị để Đoàn giám sát tổng hợp, làm việc với UBND thành phố.