Tạo kênh tương tác số từ chính quyền đến người dân

Chuyển đổi số đang mở ra những phương thức kết nối mới giữa chính quyền và người dân. Tại Quảng Ninh, việc các địa phương, đơn vị triển khai các kênh thông tin chính thống trên môi trường số, trong đó có Tammi OA với tài khoản được xác thực bằng tích xanh, đang tạo thêm phương thức để người dân tiếp nhận thông tin, gửi phản ánh và tiếp cận các tiện ích ngay trên điện thoại thông minh.

Các đại biểu ấn nút ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc”.

Phường Phong Cốc có trên 27.000 nhân khẩu, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, điều hành của phường không chỉ là tổ chức bộ máy phù hợp với địa bàn mới, mà còn phải đổi mới phương thức kết nối với người dân. Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phường Phong Cốc xác định chuyển đổi số trước hết phải phục vụ con người, phục vụ công việc và mang lại hiệu quả thực chất. Phường quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và thanh toán không dùng tiền mặt. Ngày 18/9, phường phối hợp Viettel Quảng Ninh ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc".

Thông qua kênh này, thông tin của phường được truyền tải nhanh hơn đến người dân; đồng thời người dân có thêm phương thức gửi phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến chính quyền địa phương.

Điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ gắn với yêu cầu quản lý cụ thể ở cơ sở. Thông tin được phân nhóm theo địa bàn, tổ dân phố để truyền tải phù hợp với từng nhóm đối tượng. Người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị kèm hình ảnh từ thực tế đời sống, giúp chính quyền có thêm thông tin để nắm bắt tình hình và xử lý công việc.

Ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết: Việc tổ chức thông tin theo từng địa bàn, tổ dân phố giúp nâng cao tính phù hợp trong quá trình truyền tải. Nền tảng hỗ trợ trao đổi, họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết cũng góp phần mở rộng phương thức điều hành, phối hợp công việc trên môi trường số. Lợi ích vượt trội là toàn bộ dữ liệu hành chính và thông tin trao đổi được mã hóa, lưu trữ độc lập trên hạ tầng bảo mật. Kênh thông tin chính quyền được định danh bằng tích xanh sẽ giúp người dân yên tâm mọi thông báo đều xuất phát từ chính quyền.

Tài khoản Tammi OA gắn tích xanh của phường Bãi Cháy hiện là kênh truyền thông chính thức của chính quyền địa phương tới với người dân.

Tại phường Bãi Cháy, yêu cầu này càng rõ nét khi đây là địa bàn trung tâm du lịch, dịch vụ, lượng thông tin cần tiếp nhận và xử lý hằng ngày lớn. Cùng với nhiệm vụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền phường thường xuyên tiếp nhận ý kiến của người dân, du khách liên quan đến hạ tầng, đô thị, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ...

Trong bối cảnh đó, tài khoản Tammi OA có gắn tích xanh của phường đưa vào hoạt động đóng vai trò là một tiện ích số, kênh truyền thông chính thức của chính quyền địa phương. Không chỉ hỗ trợ công tác quản trị, điều hành, truyền tải thông tin, tiếp nhận thông báo, lịch công tác, các nội dung chỉ đạo, điều hành, ứng dụng còn cập nhật nhanh chóng các chủ trương, chính sách và thông báo đến người dân. Thông tin có thể được phân nhóm theo từng địa bàn, tổ dân phố để đảm bảo truyền tải phù hợp và đúng đối tượng. Nền tảng cũng hỗ trợ trao đổi và họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết. Với các nhóm trao đổi, quản trị viên có thể phê duyệt thành viên tham gia, thiết lập quyền chuyển tiếp tin nhắn và quyền gửi tệp đính kèm. Điều này giúp người quản trị chủ động hơn trong việc kiểm soát thành viên cũng như phạm vi chia sẻ thông tin.

Cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân khu Hùng Thắng 3 (phường Bãi Cháy) cài đặt và sử dụng ứng dụng Tammi.

Từ góc độ người sử dụng, chị Phạm Thị Huyền, khu Hùng Thắng 3 (phường Bãi Cháy), cho biết: Trước đó, người dân thường tiếp cận các thông tin của chính quyền qua tin nhắn trên nhóm của tổ dân, khu phố. Nhưng giờ người dân có thể dễ dàng tiếp nhận các thông báo từ chính quyền, tra cứu thủ tục hành chính công, hay thanh toán các dịch vụ thiết yếu một cách nhanh chóng, thuận tiện. Không những thế, tôi có thể đặt lịch khám bệnh, mua vé máy bay, xem các chương trình giải trí, trợ lý AI…

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về chuyển đổi số, các xã, phường, đặc khu đang phối hợp chặt chẽ với Viettel Quảng Ninh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về việc cài đặt nền tảng Viettel Tammi. Đến nay toàn thành phố có khoảng 250.000 tài khoản Tammi và hơn 200 đơn vị đăng ký Tammi OA.

Việc mở rộng từ người dùng cá nhân đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư đang hình thành thêm một phương thức kết nối trên môi trường số.

Hiện toàn thành phố có khoảng 250.000 tài khoản Tammi và hơn 200 đơn vị đăng ký Tammi OA.



Ông Đào Như Quỳnh, Giám đốc Viettel Quảng Ninh, cho biết: Trên nền tảng Tammi, các cơ quan, đơn vị có thể thiết lập tài khoản chính thống, được xác thực bằng tích xanh, qua đó cung cấp thông tin đến người dân và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở. Với khoảng 250 dịch vụ thuộc 50 lĩnh vực được tích hợp trên cùng một nền tảng, ứng dụng góp phần đổi mới phương thức giao tiếp, điều hành của chính quyền, đồng thời tạo thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên môi trường số.

Hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp... hướng dẫn cài đặt, sử dụng; phấn đấu đến hết năm 2026 triển khai tới 100% người dân trên địa bàn thành phố.