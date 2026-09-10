Viettel Quảng Ninh mở rộng vùng phủ sóng 5G lên khoảng 1.000 trạm

Song song với đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các ứng dụng số, năm 2026, Viettel Quảng Ninh tập trung nâng cấp toàn diện hạ tầng viễn thông, trong đó trọng tâm là mở rộng vùng phủ sóng 5G, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kết nối và trải nghiệm các dịch vụ số của người dân, doanh nghiệp.

Đến hết năm 2026, vùng phủ sóng 5G trên địa bàn Quảng Ninh sẽ được mở rộng với quy mô tương đương vùng phủ 4G hiện nay.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, Viettel Quảng Ninh sẽ phát sóng thêm gần 500 trạm 5G, nâng tổng số trạm 5G trên địa bàn toàn thành phố lên khoảng 1.000 trạm.

Khi hoàn thành, vùng phủ sóng 5G tại Quảng Ninh sẽ được mở rộng với quy mô tương đương vùng phủ 4G hiện nay (đạt khoảng 98%), đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ phủ sóng 5G, 4G cao nhất cả nước.

Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ phủ sóng 5G, 4G cao nhất cả nước.

Với tốc độ truyền tải cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị, 5G được kỳ vọng tạo thêm nền tảng cho TP Quảng Ninh phát triển các dịch vụ số, đô thị thông minh, sản xuất thông minh và các ứng dụng công nghệ mới.

Cùng với mở rộng mạng 5G, Viettel Quảng Ninh cũng đang tập trung nguồn lực, xử lý các khu vực còn lõm sóng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị dự kiến lắp đặt thêm khoảng 50 trạm phát sóng, qua đó từng bước hoàn thiện vùng phủ, nâng cao chất lượng kết nối tại những địa bàn còn khó khăn về hạ tầng viễn thông.