Ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc"

Sáng 18/9, UBND phường Phong Cốc phối hợp Viettel Quảng Ninh ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc", nhằm tạo kênh tương tác hai chiều trực tiếp, hiện đại giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc".

Mô hình “Tammi OA - Chính quyền số Phường Phong Cốc” được xây dựng trên nền tảng siêu ứng dụng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, cung cấp tài khoản chính thống có xác thực pháp lý (tích xanh). Nền tảng tích hợp nhiều tính năng vượt trội, như: Nhắn tin, gọi thoại, gọi video và họp trực tuyến đông người với chất lượng ổn định. Bên cạnh đó, người dùng có thể tiếp cận nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hằng ngày như: thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, di chuyển, mua sắm, y tế, giải trí và trợ lý AI trên cùng một nền tảng.

Tại phường Phong Cốc, Tammi OA được triển khai với vai trò một tiện ích số, kênh truyền thông chính thức của UBND phường, nhằm hỗ trợ công tác quản trị, điều hành, truyền tải thông tin, tiếp nhận thông báo, lịch công tác, các nội dung chỉ đạo, điều hành; cập nhật nhanh chóng các chủ trương, chính sách và thông báo đến người dân. Thông tin có thể được phân nhóm theo từng địa bàn, tổ dân phố để đảm bảo chuyển tải phù hợp và đúng đối tượng. Nền tảng cũng hỗ trợ trao đổi và họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết.

Ở chiều ngược lại, người dân có thể trực tiếp gửi phản ánh, kiến nghị kèm theo hình ảnh từ thực tế đời sống đến tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Viettel Quảng Ninh giới thiệu các giải pháp và tính năng nổi bật của Tammi OA cũng như cam kết đồng hành của Viettel Quảng Ninh trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng.

Việc ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc” không chỉ đánh dấu việc đưa một ứng dụng số vào triển khai, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền phường thân thiện, hiện đại, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, mô hình còn tạo thêm một kênh kết nối, tương tác và truyền tải thông tin hiệu quả giữa chính quyền với cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu ấn nút ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc”.

Ngay sau lễ ra mắt, UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các Tổ công nghệ số cộng đồng của phường tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng và các tiện ích phù hợp, từng bước đưa Tammi OA trở thành kênh kết nối thuận tiện giữa chính quyền với nhân dân. Theo kế hoạch, phường Phong Cốc phấn đấu đến hết tháng 10/2026, đảm bảo 100% người dân cài đặt và sử dụng Tammi OA.

Nhân viên Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân phường Phong Cốc các tiện ích của ứng dụng Tammi OA trong buổi lễ ra mắt mô hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng siêu ứng dụng Tammi hiện được Viettel Quảng Ninh cài đặt thành công cho khoảng 200.000/900.000 khách hàng trên địa bàn thành phố. Hiện đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp để hướng dẫn khách hàng cài đặt, khai thác hiệu quả ứng dụng Tammi OA.