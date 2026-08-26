Tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết

Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (Phiên thứ hai), tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

Tại phiên họp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật: (1) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (2) Luật về văn bản quy phạm pháp luật; (3) Luật An ninh dữ liệu; (4) Luật Định danh và xác thực điện tử; (5) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (6) Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); (7) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (9) Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; (10) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (11) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại phiên họp; rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; không đưa vào các dự án những chính sách chưa được đánh giá đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm.

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các dự án Luật trình tại Phiên họp, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể để các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện các dự án luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thủ tướng lưu ý cần tránh gây lúng túng khi một dữ liệu đồng thời thuộc nhiều tiêu chí phân loại, bảo đảm yêu cầu đối chiếu kỹ thuật giữa các hệ thống tiêu chí phục vụ mục đích quản lý khác nhau; rà soát, giải trình đầy đủ về cơ chế kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cấp độ rủi ro, bảo đảm tương thích với các cam kết quốc tế; thống nhất ranh giới áp dụng với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chồng chéo nghĩa vụ, thủ tục; thống nhất điều kiện, thẩm quyền, thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp có tính chất hạn chế quyền quản lý, sở hữu dữ liệu của tổ chức, cá nhân và quyền bảo vệ tính riêng tư về dữ liệu của cá nhân phải quy định đầy đủ ngay trong luật theo yêu cầu của Hiến pháp.

Với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng yêu cầu chỉ quy định bắt buộc định danh và xác thực điện tử đối với những đối tượng cần thiết; nghiên cứu quy định chặt chẽ các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng; thời hạn lưu trữ lịch sử danh tính và nhật ký xác thực phù hợp để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp; rà soát kỹ thủ tục hành chính, các quy định có thể tạo gánh nặng tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chuyển giao các nhiệm vụ mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội gắn với bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý, cần rà soát kỹ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các dự án luật có liên quan; với nội dung đấu giá quyền sử dụng khu vực biển và các phương thức phân bổ nguồn lực biển, cần rà soát các quy định liên quan, xác định rõ trường hợp phải đấu giá, không đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư và nguyên tắc xử lý khi có nhiều chủ thể đề nghị sử dụng cùng một khu vực biển; quy định chặt chẽ phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng từng phương thức, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền quốc gia phải đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, điều ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, thống nhất quan điểm đối với một số quy định của Luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải của phương tiện giao thông đang lưu hành…; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, vấn đề sản xuất và tái chế phế thải, sử dụng nước sau xử lý… theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; hoàn thiện cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc; rà soát thủ tục công bố, đăng ký, kiểm nghiệm theo hướng đơn giản, minh bạch, khả thi; bổ sung quy định phù hợp để quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả cảnh báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn.

Với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác bảo đảm phù hợp Hiến pháp, các pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bổ sung đánh giá tác động, xác định rõ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện các chính sách tại dự thảo luật.

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, khả thi, tránh trùng lặp, chồng chéo với các luật có liên quan, nhất là các quy định về chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhà thầu trong xây dựng các dự án giao thông, hạ tầng, lĩnh vực thuốc, thiết bị y tế...; bảo đảm đồng bộ, có cơ chế hậu kiểm, không tạo vướng mắc trong quá trình triển khai; rà soát, hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư, trường hợp hủy thầu, hợp đồng có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh thất thoát tài sản Nhà nước; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh xảy ra các vi phạm, tiêu cực; nghiên cứu, bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp trong đấu thầu quốc tế, kế hoạch đấu thầu tổng thể, chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư, quy định chuyển tiếp, cơ chế giám sát, kiểm tra, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đúng thẩm quyền và không lạm dụng chính sách...

Về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống nhất các quy định về “phí”, “giá dịch vụ”, hoàn thiện bảo đảm ban hành đồng bộ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để có hiệu lực đồng thời với luật; chuẩn bị các điều kiện về bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ và kết nối dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, khả thi, không gây gián đoạn hoạt động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường và không để xảy ra khoảng trống pháp lý...

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Thủ tướng yêu cầu thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các cấp có thẩm quyền (nhất là các chủ trương liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ); các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án luật bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ; nghiên cứu kỹ ý kiến của các đối tác quốc tế.

Về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng lưu ý bám sát, thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh, quan điểm và tính chất “chuỗi giá trị” của công nghiệp văn hóa; xác định rõ nội hàm các chính sách về tài sản trí tuệ, tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ, phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa, chính sách ưu đãi đối với tài sản trí tuệ gốc và sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm… bảo đảm khả thi trong triển khai thi hành luật.

Về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát kỹ việc cắt giảm các hình thức văn bản, bảo đảm có lộ trình phù hợp, khả thi; nghiên cứu đơn giản hóa quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh; thiết kế hồ sơ lập pháp thống nhất, xuyên suốt, kế thừa kết quả giữa các giai đoạn, bảo đảm liên thông giữa nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động, tham vấn và soạn thảo; thống nhất việc bổ sung yêu cầu đánh giá nguy cơ chính sách bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tuy nhiên cần có tiêu chí rõ ràng để bảo đảm thống nhất, khả thi; bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử; thống nhất nghiên cứu, bổ sung yêu cầu đăng tải, lấy ý kiến đối với dự án Luật, pháp lệnh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đồng thời quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm tính đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, bộ, cơ quan liên quan, lắng nghe các ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm tra, hoàn thiện dự án luật.

Đối với các dự án luật, nghị quyết chưa được cho ý kiến tại các Phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026, các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng như: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…; lưu ý khi trình dự án luật phải trình đồng thời các dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Về triển khai các dự án luật, nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, chấm dứt tình trạng chậm ban hành, không để phát sinh khoảng trống pháp lý. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của bộ, cơ quan.