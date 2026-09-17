Bộ CHQS thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 17/9, tại Nhà văn hóa xã Bình Liêu, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Dự chương trình có Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, phát biểu tại chương trình.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác trước những thông tin sai lệch, hoạt động kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung được lựa chọn phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào, bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở; đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản và các lực lượng trong tuyên truyền, vận động đồng bào. Cùng với phương pháp tuyên truyền truyền thống, cần khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện; chú trọng bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, tặng quà các đối tượng chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn Nà Ếch, đoàn công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Đoàn cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đỉnh Cao Ba Lanh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trước đó, tối 16/9, tại Quảng trường trung tâm xã Bình Liêu diễn ra chương trình chiếu phim phục vụ nhân dân, tạo không khí sinh hoạt văn hóa, tinh thần, kết hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, tặng quà gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phối hợp trao tặng quà tới các già làng, trưởng bản, người có uy tín; gia đình chính sách, học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động góp phần động viên nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với đồng bào, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.