Tập trung xử lý công việc với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả

Chiều 17/9, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chủ trì chương trình làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường: Hoành Bồ, Thống Nhất, Cẩm Phả, Quang Hanh, Cửa Ông, Mông Dương và Hải Hòa về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các địa phương tập trung báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Các địa phương đã tập trung ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát được tập trung triển khai. Thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ. Các nhiệm vụ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh được quan tâm. Công tác nội chính tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như đất đai, đầu tư công, tài chính, tài sản công, tài nguyên, khoáng sản và trật tự xây dựng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề: Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xử lý các vụ việc, kiến nghị còn tồn đọng, phát triển đảng viên… Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Cẩm Phả phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý công việc với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả. Trong đó, cần khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo, kết luận thành nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên cập nhật các quy định, văn bản mới để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Lãnh đạo phường Hoành Bồ báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và tinh gọn bộ máy, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng thực chất. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Đồng chí yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận đã ban hành; đối với những tồn tại, vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Những trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn, không để công việc tồn đọng kéo dài.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, báo cáo, theo dõi và đôn đốc kết quả giải quyết; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nhất là trong những vụ việc phức tạp, kéo dài. Lãnh đạo các địa phương phải nắm chắc tình hình từ cơ sở, trực tiếp đối thoại, giải thích, vận động nhân dân và theo dõi đến cùng quá trình giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.