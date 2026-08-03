Thái Nguyên: Xử lý nghiêm nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an về việc “Kiểm tra, xử lý phản ánh hình ảnh nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh vi phạm của lái xe H.M.T.

Qua xác minh, vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 12/7/2026, tại đường Việt Bắc thuộc địa phận phường Tích Lương, lái xe H.M.T, (sinh năm 2006, trú tại xóm Bồng Lai, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20G1-371.XX đã có hành vi vi phạm: Buông cả hai tay khi điều khiển xe; không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe.

Ngày 01-8, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành làm việc với lái xe H.M.T. Quá trình làm việc lái xe H.M.T nhận thức được lỗi vi phạm của bản thân.

Lực lượng CSGT làm việc với lái xe H.M.T.

Trên cơ sở xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa, tuyệt đối không thực hiện các hành vi “buông cả hai tay khi điều khiển xe”; “giao hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông”.