Lấy ý kiến đối với 3 dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại diện Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây đều là những dự án luật có nội dung liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến như: Quy định về phân cấp, phân quyền, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan; trách nhiệm của người sử dụng lao động và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong những lĩnh vực có nguy cơ cao; chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; các biện pháp xử lý bảo đảm đủ sức răn đe đối với vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, trách nhiệm của người sử dụng lao động; công nhận kết quả đào tạo...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, luận cứ, thực tiễn để Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu, nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Vì vậy, các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, góp phần bảo đảm quy định pháp luật sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.