Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ rừng ngập mặn

Những cánh rừng ngập mặn vừa là “lá chắn xanh” bảo vệ đất đai bờ biển trước sóng gió xói mòn, vừa nuôi dưỡng nguồn thủy hải sản tự nhiên tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân vùng ven biển. Những giải pháp gìn giữ, phát triển rừng ngập mặn tại Quảng Ninh được các cấp, ngành quan tâm triển khai, với sự hưởng ứng, chung tay của cộng đồng dân cư.

Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng (Sở NN&MT) nghiệm thu công tác chăm sóc rừng trồng thay thế ngập mặn trên địa bàn phường Móng Cái 2 (tháng 7/2026). Ảnh do đơn vị cung cấp

Giữa tháng 11/2026, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã, phường gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Hải Ninh, Hải Sơn và Vĩnh Thực. Tại hội nghị, các cử tri đóng góp cho các đại biểu nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh tại địa phương. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ, phát triển diện tích rừng ngập mặn ven biển, cùng các đề xuất liên quan đến tăng giao khoán rừng ngập mặn, các cơ chế hỗ trợ để nhân dân phát triển sản xuất từ những diện tích này...

Mối quan tâm, nhu cầu thực tiễn của người dân địa phương phần nào cho thấy vai trò, sức ảnh hưởng lớn của rừng ngập mặn đối với đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư vùng ven biển. Bởi rừng đã tạo sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân qua nhiều thế hệ, trở thành “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế xói mòn... Trong những năm gần đây, trên 3.400ha rừng khu vực này còn nằm trong Đề án “Bảo vệ rừng ngập mặn gắn với khai thác lợi thế từ rừng ngập mặn để phục vụ phát triển du lịch Móng Cái”. Hướng phát triển bền vững tạo ra động lực mới cho KT-XH địa phương, góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng ngập mặn của mỗi người dân ven biển.

Rừng ngập mặn khu vực ven biển xã Thống Nhất.

Rừng ngập mặn tại các khu vực như bãi triều cửa sông Hà Cối xã Quảng Hà, ven biển xã Hải Lạng, Hải Hòa... nhìn chung cũng được bảo vệ và phát triển tốt. Từ năm 2021 đến nay, Sở NN&MT đã triển khai đồng bộ nhiều dự án quan trọng với sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế và nguồn lực của địa phương. Tổng số 6 dự án lớn về bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã được triển khai, trồng mới được gần 440ha, phục hồi và làm giàu gần 1.350ha rừng ngập mặn. Như trong quá trình thực hiện các dự án lâm nghiệp sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế, việc kiểm tra, đánh giá nghiệm thu được Sở NN&MT thực hiện thường xuyên. Các tổ công tác có mặt trực tiếp tại các khoảnh rừng ngập mặn, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nội dung chăm sóc rừng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, như: Mật độ rừng, tình hình sinh trưởng của cây, xử lý sinh vật gây hại đối chiếu hệ thống hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký, hồ sơ nghiệm thu...

Từ năm 2026, nhiều dự án hợp tác quốc tế tiếp tục được xúc tiến, nổi bật như: Dự án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ; Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn ven biển phía Bắc và miền Trung do Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc tài trợ... Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến phục hồi, phát triển thêm 150ha, kết hợp đầu tư 5km đường lâm nghiệp và 5km kênh mương phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển sản xuất.

Một trong những yếu tố quan trọng trong công tác bảo vệ rừng ngập mặn còn phải nói tới tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Các địa phương rà soát chặt chẽ các dự án sử dụng đất có rừng ngập mặn; thường xuyên kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản, đảm bảo không xâm hại tới diện tích rừng ngập mặn. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chú trọng tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ, làm giàu rừng ngập mặn; xây dựng quy ước, hương ước về việc cộng đồng phát huy trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường sinh thái. Các mô hình tự quản rừng ngập mặn do các đoàn thể CCB, nông dân, thanh niên, phụ nữ... làm nòng cốt ở nhiều địa phương duy trì hoạt động thường xuyên, cho thấy hiệu quả của phong trào khi gắn với thực tiễn địa phương.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ NN&MT công bố ngày 9/10/2026, biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các địa phương ven biển, nhất là tác động từ nguy cơ nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan... Việc tăng cường bảo vệ rừng ngập mặn cũng góp phần vào mục tiêu chủ động thích ứng và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.