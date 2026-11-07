Quyết liệt chấn chỉnh tình trạng gây ô nhiễm môi trường

Trước những phản ánh của người dân, Quảng Ninh đã chủ động, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng khói bụi, ô nhiễm từ hoạt động khai thác khoáng sản, vận chuyển đất đá và thi công xây dựng. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt nguồn phát thải, thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ môi trường, không để hoạt động sản xuất, thi công ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân.

Thời gian qua, một số người dân TP Quảng Ninh đã có phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, vận chuyển đất đá và thi công các dự án xây dựng. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng phát tán khói bụi khi nổ mìn khai thác đá; xe vận chuyển đất đá làm rơi vãi vật liệu, kéo bùn đất ra đường do chưa có hệ thống rửa xe, rửa lốp; bụi cuốn lên khi phương tiện lưu thông qua những khu vực đang thi công cấp phối mặt đường. Những bất cập này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân tại các khu vực có hoạt động khai thác, xây dựng.

Trước thực trạng trên, thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị khai thác, thu hồi và vận chuyển khoáng sản, đất đá thải mỏ… thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường trong toàn bộ quá trình hoạt động. Các đơn vị phải chủ động triển khai giải pháp kỹ thuật phòng ngừa sự cố sạt lở, sụt lún tại bãi thải, khai trường; rà soát, điều chỉnh thời gian bốc xúc, vận chuyển hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Đồng thời, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn. Cụ thể, phải thường xuyên tưới nước tại khu vực xúc bốc, khai trường và các tuyến đường vận chuyển; 100% phương tiện vận chuyển phải phủ bạt kín, chấp hành quy định về tải trọng, không để đất đá, khoáng sản rơi vãi ra đường. Các tuyến vận chuyển đất đá thải mỏ ra ngoài khai trường phải lắp đặt hệ thống phun nước tự động để rửa xe, rửa lốp, bảo đảm phương tiện sạch sẽ trước khi đi vào mạng lưới giao thông công cộng. Đối với hoạt động nổ mìn, các doanh nghiệp phải đánh giá mức độ phát tán khói bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng đến đời sống dân cư; rà soát lộ trình cải tiến công nghệ nổ mìn. Đồng thời, thiết lập, duy trì hệ thống camera giám sát mỏ 24/7 để tăng cường kiểm soát, minh bạch hoạt động khai thác và vận tải.

Đối với các dự án, công trình xây dựng, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu kiểm định, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ; vệ sinh sạch bùn đất bám trên phương tiện trước khi ra khỏi công trường. Đặc biệt, nghiêm cấm việc sử dụng biện pháp thổi bụi trực tiếp ra môi trường khi vệ sinh mặt đường. Các đơn vị phải kết hợp quét dọn với phun nước dập bụi, hút bụi hoặc thu gom khép kín, không để bụi phát tán ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và khu dân cư.

Bên cạnh yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản và thi công xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, trường hợp cần thiết đình chỉ hoạt động. Công an thành phố đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện chở quá tải, không che chắn, rửa xe đúng quy định, gây rơi vãi đất đá, ô nhiễm môi trường. UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường giám sát các mỏ khai thác, tuyến đường vận chuyển, công trình thi công; kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.

Những chỉ đạo cụ thể, kịp thời cho thấy sự chủ động của thành phố trong nắm bắt phản ánh từ dư luận, nhận diện những bất cập phát sinh và nhanh chóng chỉ đạo chấn chỉnh, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, Quảng Ninh thể hiện quyết tâm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, không để vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc trở thành điểm nóng về môi trường. Thành phố xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, xử lý các nguy cơ ô nhiễm ngay từ cơ sở, giữ gìn cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường sống của người dân.