Vân Đồn quyết liệt xử lý vi phạm môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại đặc khu Vân Đồn đang được triển khai với nhiều giải pháp, trọng tâm là kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại trong thu gom, xử lý chất thải, từng bước di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Sơ chế hàu tại cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh khu Đông Xá 4, đặc khu Vân Đồn.

Kiên quyết xử lý các vi phạm

Sơ chế, chế biến thủy sản là một trong những ngành nghề gắn với sinh kế của nhiều hộ dân tại Vân Đồn. Tuy nhiên, quá trình sản xuất phát sinh lượng lớn vỏ hàu, phụ phẩm thủy sản và nước thải, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, xử lý nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là tại các cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Người dân dọn dẹp vệ sinh khu vực sản xuất, hạn chế phát sinh chất thải và mùi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh..

Tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố Phạm Thị Thắm, chủ cơ sở thu mua, sơ chế hàu tại khu Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 324,5 tấn vỏ hàu bị đổ, tập kết trái phép ven hai ao nước cạnh nhà xưởng. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, mặc dù đã ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải, chủ cơ sở vẫn chỉ đạo người làm công đổ thải tại khu vực này nhằm giảm chi phí.

Vụ việc cho thấy những tồn tại trong quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động sơ chế thủy sản, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thủy sản, UBND đặc khu Vân Đồn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành rà soát 65 cơ sở. Trong đó có 39 cơ sở sơ chế hàu; 4 cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm và 22 cơ sở chế biến hải sản, thủy sản khác.

Cán bộ đặc khu Vân Đồn phối hợp cùng cán bộ khu phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất.

Qua kiểm tra, UBND đặc khu đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở có hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định, tổng số tiền 50 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi xử lý theo quy định và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Anh Văn Tiến Cường, chủ cơ sở sản xuất Văn Tiến Cường, khu Đông Xá 4, đặc khu Vân Đồn, cho biết: Sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở về việc tập kết chất thải rắn không đúng quy định, cơ sở đã thuê phương tiện thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng chất thải tại khu vực vi phạm, khôi phục hiện trạng mặt bằng. Đồng thời, chú trọng vệ sinh khu vực sản xuất, hạn chế phát sinh chất thải và mùi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Cụm công nghiệp Vân Đồn đang hoàn thiện hạ tầng.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Thời gian qua, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc khu Vân Đồn chú trọng phương án di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, bảo đảm phù hợp với điều kiện sản xuất và sinh kế của người dân. Qua kiểm tra, UBND đặc khu đã làm việc, tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở cam kết chấm dứt hoạt động tại khu dân cư. Kết quả, 64/65 cơ sở đã đăng ký phương án, gồm 50 cơ sở cam kết di dời vào Cụm công nghiệp Vân Đồn; 7 cơ sở dừng hoặc cam kết ngừng hoạt động; 5 cơ sở cam kết chuyển đổi ngành nghề và 2 cơ sở chuyển đổi mô hình sản xuất.

Để triển khai phương án di dời, UBND đặc khu tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật; lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND thành phố. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, xử lý theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành hoặc tiếp tục vi phạm.

Đặc khu Vân Đồn nghiên cứu vị trí tập kết tạm thời vỏ hàu cho các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định.

Ông Ngô Quốc Vượng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn, cho biết: Hoạt động sơ chế, chế biến hàu gắn với nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Vì vậy, cùng với xử lý vi phạm, đặc khu tính toán các giải pháp ổn định sinh kế lâu dài. Trước mắt, địa phương xác định vị trí tập kết tạm thời vỏ hàu cho các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định. Về lâu dài, tập trung di dời các cơ sở vào cụm công nghiệp, đồng thời thu hút đầu tư các cơ sở chế biến tập trung, có quy mô và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bên cạnh kiểm soát chất thải từ hoạt động sản xuất, đặc khu Vân Đồn tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường trên bờ và dưới biển. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, UBND đặc khu đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở NN&MT, Công an thành phố tổ chức thu gom, xử lý phao xốp nuôi trồng thủy sản, làm sạch khu vực cảng Cái Rồng. Các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu dân cư cũng được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, HĐND đặc khu đã tổ chức giám sát chuyên đề hoạt động thu gom, vận chuyển trên địa bàn. UBND đặc khu chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, khắc phục những nội dung theo kiến nghị của đoàn giám sát, đồng thời duy trì hoạt động vệ sinh môi trường tại khu dân cư, các tuyến đường, khu vực cảng và ven biển. Đến nay, 100% thôn, khu trên địa bàn đã xây dựng hương ước, quy ước tự quản về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.