Siết chặt quản lý hoạt động khai thác đá

Hoạt động khai thác đá đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, song tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Quảng Ninh đang chú trọng kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ quy định về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác.

Chấn chỉnh kịp thời

Đầu tháng 10/2026, hoạt động nổ mìn khai thác đá tại mỏ C2 của Công ty CP Hương Phong khiến một số hộ dân khu phố 1, phường Hà Tu lo ngại. Việc nổ mìn ở các tầng cao làm bụi phát tán ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cùng với phản ánh về rung chấn khi nổ mìn, các hộ dân đã kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp khắc phục.

Người dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện nổ mìn tại mỏ đá C2.

Ông Nguyễn Đỗ Thiện, người sinh sống gần khu vực mỏ đá hơn 30 năm cho biết, trước đây, những đợt nổ mìn ở tầng cao khiến bụi phát tán nhiều. Sau khi người dân phản ánh, doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp khắc phục, tình trạng bụi giảm rõ rệt. Tuy nhiên, gia đình ông và một số hộ dân vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động khai thác để kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh.

Theo UBND phường Hà Tu, mỏ đá C2 được cấp giấy phép khai thác tháng 6/2026, với diện tích 14,29ha, công suất 300.000m³ đá nguyên khối/năm, thời hạn đến ngày 30/4/2027. Mỏ khai thác theo phương pháp lộ thiên, từ mức +220m đến +30m.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, ngày 7/10/2026, UBND phường đã kiểm tra trực tiếp tại mỏ và ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong khai thác, chế biến, vận chuyển đá. Ngày 20/10, phường tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; đến ngày 27/10 có văn bản trả lời chính thức cho người dân.

Hệ thống phun sương dập bụi tại mỏ đá C2.

Thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, Công ty CP Hương Phong đã giảm lượng thuốc nổ trong mỗi lần nổ mìn xuống còn 200kg, so với mức tối đa 1.000kg theo giấy phép; hạn chế nổ mìn ở các tầng cao, triển khai hệ thống phun sương, lưới chắn bụi. Đối với hoạt động vận chuyển, doanh nghiệp bố trí xe tưới nước, vệ sinh tuyến đường; yêu cầu phương tiện được làm sạch trước khi ra khỏi công trường, không chở quá tải, không để đất đá rơi vãi. Thời gian vận chuyển cũng được điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt và đưa đón học sinh.

Theo ông Bùi Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hương Phong, doanh nghiệp đã trực tiếp làm việc với các hộ dân, ghi nhận kiến nghị và thống nhất phương án khắc phục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Công ty tiếp tục hoàn thiện thiết bị dập bụi, điều chỉnh phương án khai thác nhằm hạn chế tác động đến khu vực xung quanh.

Ông Đào Ngọc Giáp, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu, cho biết: Việc giải quyết phản ánh được thực hiện liên tục, có văn bản chỉ đạo và phản hồi cụ thể đến người dân. Đến cuối tháng 10/2026, các hộ dân không còn kiến nghị. Tuy nhiên, địa phương tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp, yêu cầu kịp thời khắc phục nếu phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân sinh.

Kiểm soát chặt hoạt động khai thác, chế biến

Quy hoạch thành phố Quảng Ninh điều chỉnh xác định 14 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó 9 khu vực đã xác định chủ đầu tư, 5 khu vực chưa xác định chủ đầu tư. Hiện trên địa bàn, có 7 giấy phép khai thác đá đang có hiệu lực, với tổng trữ lượng khoảng 8,3 triệu m³, công suất khai thác ổn định khoảng 2,1 triệu m³/năm. Ngoài ra, thành phố đã cấp 7 giấy xác nhận đăng ký thu hồi đá trong ranh giới các dự án, công trình, với tổng trữ lượng hơn 8,47 triệu m³.

Nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản, từ việc chấp hành giấy phép, kiểm soát sản lượng đến bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

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Theo đánh giá của Sở Công Thương, phần lớn doanh nghiệp khai thác đá chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, quan tâm đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp vi phạm. Trong năm 2026, Sở đã chủ trì lập biên bản, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp, tổng số tiền 915 triệu đồng về các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Riêng tháng 10/2026, Sở chủ trì, phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 2 doanh nghiệp, xử phạt một doanh nghiệp 70 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở Công Thương tập trung kiểm soát phạm vi, độ sâu, công suất, sản lượng khai thác theo giấy phép; kiểm tra việc chấp hành thiết kế mỏ, quy trình khoan nổ mìn và các quy định về an toàn. Đồng thời, đôn đốc doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát hoạt động khai thác 24/24 giờ, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoáng sản, nâng cao hiệu quả theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường chú trọng kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở khai thác, chế biến đá, tập trung vào các biện pháp giảm thiểu bụi và hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị của người dân, kịp thời yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại phát sinh.

Khai thác đá phải gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, xử lý vi phạm và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân là yêu cầu cần duy trì thường xuyên, nhất là tại những khu vực có hoạt động sản xuất gần khu dân cư.